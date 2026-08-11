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ABP Live Celeb Spotted | Ayesha Khan Snapped At Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh And Others Turn Heads At Shreya Kalra's Success Party
Ayesha Khan snapped at Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh, Palak Sindhwani , Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas appeared in Shreya Kalra's success party
ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.
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Published at : 11 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Entertainment
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ABP Live Celeb Spotted | Ayesha Khan Snapped At Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh And Others Turn Heads At Shreya Kalra's Success Party
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