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ABP Live Celeb Spotted | Ayesha Khan Snapped At Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh And Others Turn Heads At Shreya Kalra's Success Party

Ayesha Khan snapped at Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh, Palak Sindhwani , Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas appeared in Shreya Kalra's success party

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 11 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Ayesha Khan snapped at Andheri, Pamela Serena, Palak Sindhwani, Vishal Aditya Singh, Palak Sindhwani , Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas appeared in Shreya Kalra's success party

ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.

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Athiya Shetty and Ahan Shetty posing together during an appearance at a Michael Kors store in Mumbai.
Athiya Shetty and Ahan Shetty posing together during an appearance at a Michael Kors store in Mumbai.
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Ayesha Khan snapped in Andheri wearing a vibrant green embellished kurta paired with contrasting purple embroidered farshi trousers during an outdoor outing.
Ayesha Khan snapped in Andheri wearing a vibrant green embellished kurta paired with contrasting purple embroidered farshi trousers during an outdoor outing.
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Pamela Serena wearing a striking emerald green lace mini dress while arriving at Shreya Kalra's success party in Mumbai.
Pamela Serena wearing a striking emerald green lace mini dress while arriving at Shreya Kalra's success party in Mumbai.
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Palak Sindhwani wears a stunning strapless maroon ruched mesh maxi dress while posing on the red carpet at Shreya Kalra's Lock Upp success party.
Palak Sindhwani wears a stunning strapless maroon ruched mesh maxi dress while posing on the red carpet at Shreya Kalra's Lock Upp success party.
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Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas posing together at Shreya Kalra's Lock Upp success party.
Justin D'Cruz and Sakshi Shrivas posing together at Shreya Kalra's Lock Upp success party.
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Vishal Aditya Singh spotted at Shreya Kalra's grand success party celebrating her victory, Dressed casually in a black V-neck t-shirt, blue denim jeans, and white sneakers, accessorized with a layered necklace and watch.
Vishal Aditya Singh spotted at Shreya Kalra's grand success party celebrating her victory, Dressed casually in a black V-neck t-shirt, blue denim jeans, and white sneakers, accessorized with a layered necklace and watch.
Published at : 11 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Palak Sindhwani Ayesha Khan ABP Live Celeb Spotted

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