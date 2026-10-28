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Celeb Spotted | Talwiinder, Divya Agarwal, Tamannaah Bhatia And More Stars Turn Heads In Mumbai
Talwiinder, Tamannaah Bhatia ,Divya Agarwal and more stars were spotted in Mumbai, grabbing attention with their latest public appearances and stylish looks.
Celeb Spotted |Talwiinder, Tamannaah Bhatia and Divya Agarwal make headlines with their latest appearances in Mumbai.
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Published at : 28 Oct 2026 06:16 PM (IST)
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