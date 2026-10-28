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Celeb Spotted | Talwiinder, Divya Agarwal, Tamannaah Bhatia And More Stars Turn Heads In Mumbai

Talwiinder, Tamannaah Bhatia ,Divya Agarwal and more stars were spotted in Mumbai, grabbing attention with their latest public appearances and stylish looks.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 28 Oct 2026 06:16 PM (IST)
Talwiinder, Tamannaah Bhatia ,Divya Agarwal and more stars were spotted in Mumbai, grabbing attention with their latest public appearances and stylish looks.

Celeb Spotted |Talwiinder, Tamannaah Bhatia and Divya Agarwal make headlines with their latest appearances in Mumbai.

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Talwiinder was spotted at Mumbai's Bandra Kurla Complex, keeping a low profile during his public appearance.
Talwiinder was spotted at Mumbai's Bandra Kurla Complex, keeping a low profile during his public appearance.
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Actress Divya Agarwal was spotted leaving the Balaji Telefilms office in Andheri, Mumbai.
Actress Divya Agarwal was spotted leaving the Balaji Telefilms office in Andheri, Mumbai.
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Television actress Helly Shah was spotted in the city. Known for her performances in popular television shows, she continues to be a familiar face among Indian television audiences.
Television actress Helly Shah was spotted in the city. Known for her performances in popular television shows, she continues to be a familiar face among Indian television audiences.
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Tamannaah Bhatia was spotted at an event in Hyderabad associated with the opening celebration of Galeries Lafayette at Fort Lafayette.
Tamannaah Bhatia was spotted at an event in Hyderabad associated with the opening celebration of Galeries Lafayette at Fort Lafayette.
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Ruhanika Dhawan was spotted in the city, looking cute and effortlessly stylish. Known for her work in television, she remains familiar to audiences through her role as Ruhi Bhalla in Yeh Hai Mohabbatein.
Ruhanika Dhawan was spotted in the city, looking cute and effortlessly stylish. Known for her work in television, she remains familiar to audiences through her role as Ruhi Bhalla in Yeh Hai Mohabbatein.
6/6
Niti Taylor was spotted outside Balaji Telefilms in Mumbai. She was seen wearing a pink dress and waiting outdoors.
Niti Taylor was spotted outside Balaji Telefilms in Mumbai. She was seen wearing a pink dress and waiting outdoors.
Published at : 28 Oct 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Divya Agarwal Tamannaah Bhatia Talwiinder

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