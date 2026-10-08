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Celeb Spotted | Salman Khan, Sonam Kapoor, Sanya Malhotra, And More Turn Heads In Mumbai
Bollywood stars Sonam Kapoor, Salman Khan, Sanya Malhotra, Isha Malviya and Shanaya Kapoor were spotted at different locations in Mumbai, while Orry and Neha Dhupia were also seen together.
Bollywood celebrities spotted at different locations across Mumbai.
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Published at : 08 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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