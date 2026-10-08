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Celeb Spotted | Salman Khan, Sonam Kapoor, Sanya Malhotra, And More Turn Heads In Mumbai

Bollywood stars Sonam Kapoor, Salman Khan, Sanya Malhotra, Isha Malviya and Shanaya Kapoor were spotted at different locations in Mumbai, while Orry and Neha Dhupia were also seen together.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 08 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Bollywood stars Sonam Kapoor, Salman Khan, Sanya Malhotra, Isha Malviya and Shanaya Kapoor were spotted at different locations in Mumbai, while Orry and Neha Dhupia were also seen together.

Bollywood celebrities spotted at different locations across Mumbai.

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Salman Khan was spotted at Kalina Airport in Mumbai. The actor was seen making his way through the airport in a casual travel look as photographers captured him.
Salman Khan was spotted at Kalina Airport in Mumbai. The actor was seen making his way through the airport in a casual travel look as photographers captured him.
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Sanya Malhotra was spotted in Mumbai at the grand unveiling of GKB's 100th store. The actress arrived at the special event dressed for the occasion and was seen interacting with the paparazzi.
Sanya Malhotra was spotted in Mumbai at the grand unveiling of GKB's 100th store. The actress arrived at the special event dressed for the occasion and was seen interacting with the paparazzi.
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Sonam Kapoor was spotted at an event in Mumbai, where she made a stylish appearance in an elegant white dress. The actress kept her look sophisticated and graceful as she arrived at the event. Her all-white outfit gave her appearance a chic and polished touch, while she was seen posing for the paparazzi during the outing.
Sonam Kapoor was spotted at an event in Mumbai, where she made a stylish appearance in an elegant white dress. The actress kept her look sophisticated and graceful as she arrived at the event. Her all-white outfit gave her appearance a chic and polished touch, while she was seen posing for the paparazzi during the outing.
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Orry, Yogesh Rawat, Neha Dhupia and her husband Angad Bedi were spotted together in Mumbai. The group was seen making an appearance together as the paparazzi clicked them. Neha and Angad, who are often spotted together in the city, were seen alongside Orry and Yogesh during the outing.
Orry, Yogesh Rawat, Neha Dhupia and her husband Angad Bedi were spotted together in Mumbai. The group was seen making an appearance together as the paparazzi clicked them. Neha and Angad, who are often spotted together in the city, were seen alongside Orry and Yogesh during the outing.
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Isha Malviya was spotted in Bandra during a casual outing. The actress and social media personality opted for a bright yellow outfit.
Isha Malviya was spotted in Bandra during a casual outing. The actress and social media personality opted for a bright yellow outfit.
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Shanaya Kapoor was spotted after her gym session in Mumbai. She was seen stepping out in a casual athleisure look, keeping her post-workout appearance comfortable and sporty. The actress was photographed by the paparazzi as she made her way out after completing her workout.
Shanaya Kapoor was spotted after her gym session in Mumbai. She was seen stepping out in a casual athleisure look, keeping her post-workout appearance comfortable and sporty. The actress was photographed by the paparazzi as she made her way out after completing her workout.
Published at : 08 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Neha Dhupia Sanya Malhotra Shanaya Kapoor Salman Khan Isha Malviya Orry

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