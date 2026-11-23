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Celeb Spotted | Palak Tiwari, Sharvari, Sonali Bendre, Saif Ali Khan And More Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai
Bollywood stars grabbed attention with their latest Mumbai appearances as Palak Tiwari,, Sonali Bendre, Saif Ali Shahid Kapoor and more were spotted at different locations across the city.
Palak Tiwari, Sharvari, Sonali Bendre, Saif Ali Khan and other Bollywood celebrities spotted at different locations in Mumbai.
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Published at : 23 Nov 2026 07:46 PM (IST)
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