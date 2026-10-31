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Celeb Spotted | Manoj Bajpayee, Ronit Roy, Gulshan Grover And Other Stars Bid Farewell To Sanjay Gupta
Members of the film fraternity, including Gulshan Grover, Manoj Bajpayee, Fardeen Khan, Ronit Roy and Shekhar Ravjiani, gathered to pay their last respects to filmmaker Sanjay Gupta.
Ronit Roy, Manoj Bajpayee, Gulshan Grover, Fardeen Khan, Shekhar Ravjiani and other celebrities arrive to pay their last respects to filmmaker Sanjay Gupta in Mumbai.
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Published at : 31 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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