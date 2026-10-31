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Celeb Spotted | Manoj Bajpayee, Ronit Roy, Gulshan Grover And Other Stars Bid Farewell To Sanjay Gupta

Members of the film fraternity, including Gulshan Grover, Manoj Bajpayee, Fardeen Khan, Ronit Roy and Shekhar Ravjiani, gathered to pay their last respects to filmmaker Sanjay Gupta.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 31 Oct 2026 05:55 PM (IST)
Members of the film fraternity, including Gulshan Grover, Manoj Bajpayee, Fardeen Khan, Ronit Roy and Shekhar Ravjiani, gathered to pay their last respects to filmmaker Sanjay Gupta.

Ronit Roy, Manoj Bajpayee, Gulshan Grover, Fardeen Khan, Shekhar Ravjiani and other celebrities arrive to pay their last respects to filmmaker Sanjay Gupta in Mumbai.

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Music composer and singer Shekhar Ravjiani was also seen arriving at filmmaker Sanjay Gupta's Mumbai residence to pay his last respects. (Image Source: ABP Live)
Music composer and singer Shekhar Ravjiani was also seen arriving at filmmaker Sanjay Gupta's Mumbai residence to pay his last respects. (Image Source: ABP Live)
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Filmmaker and activist Ashoke Pandit was also present at the last rites. He joined others from the film fraternity in paying their final respects to the filmmaker. (Image Source: ABP Live)
Filmmaker and activist Ashoke Pandit was also present at the last rites. He joined others from the film fraternity in paying their final respects to the filmmaker. (Image Source: ABP Live)
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Actor Manoj Bajpayee arrived to pay his last respects to filmmaker Sanjay Gupta. His presence was among those from the entertainment industry who gathered to mourn the filmmaker's demise. (Image Source: ABP Live)
Actor Manoj Bajpayee arrived to pay his last respects to filmmaker Sanjay Gupta. His presence was among those from the entertainment industry who gathered to mourn the filmmaker's demise. (Image Source: ABP Live)
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Actor Gulshan Grover was spotted arriving at Sanjay Gupta's funeral to pay his final respects. The actor joined members of the film fraternity who gathered to bid farewell to the filmmaker. (Image Source: ABP Live)
Actor Gulshan Grover was spotted arriving at Sanjay Gupta's funeral to pay his final respects. The actor joined members of the film fraternity who gathered to bid farewell to the filmmaker. (Image Source: ABP Live)
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Actor Ronit Roy was visibly emotional while arriving at Sanjay Gupta's Mumbai residence. The actor broke down in tears as he came to pay his final respects to the filmmaker, reflecting the grief surrounding the loss. (Image Source: ABP Live)
Actor Ronit Roy was visibly emotional while arriving at Sanjay Gupta's Mumbai residence. The actor broke down in tears as he came to pay his final respects to the filmmaker, reflecting the grief surrounding the loss. (Image Source: ABP Live)
Published at : 31 Oct 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Ronit Roy Gulshan Grover ABP Live Celeb Spotted Sanjay Gupta Funeral

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