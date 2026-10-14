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Celeb Spotted | Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy And Other Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai
Celeb Spotted | Malaika Arora, Tiger Shroff, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy and Nimrat Kaur were seen at various locations across Mumbai.
Celeb Spotted | Malaika Arora, Tiger Shroff, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy and Nimrat Kaur were spotted at different locations across Mumbai.
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Published at : 14 Oct 2026 09:45 PM (IST)
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