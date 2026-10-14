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Celeb Spotted | Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy And Other Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai

Celeb Spotted | Malaika Arora, Tiger Shroff, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy and Nimrat Kaur were seen at various locations across Mumbai.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 14 Oct 2026 09:45 PM (IST)
Celeb Spotted | Malaika Arora, Tiger Shroff, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy and Nimrat Kaur were seen at various locations across Mumbai.

Celeb Spotted | Malaika Arora, Tiger Shroff, Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy and Nimrat Kaur were spotted at different locations across Mumbai.

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Kareena Kapoor was spotted on the sets of The Great Indian Kapil Show in Mumbai. The actress looked beautiful in a bandhani kurti, bringing a traditional touch to her appearance. (Image Source: ABP Live)
Kareena Kapoor was spotted on the sets of The Great Indian Kapil Show in Mumbai. The actress looked beautiful in a bandhani kurti, bringing a traditional touch to her appearance. (Image Source: ABP Live)
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Actor Saif Ali Khan was also spotted on the sets of The Great Indian Kapil Show in Mumbai. The actor was photographed during his appearance at the show's location. His sighting, alongside Kareena Kapoor's, added to the day's celebrity spotting highlights. (Image Source: ABP Live)
Actor Saif Ali Khan was also spotted on the sets of The Great Indian Kapil Show in Mumbai. The actor was photographed during his appearance at the show's location. His sighting, alongside Kareena Kapoor's, added to the day's celebrity spotting highlights. (Image Source: ABP Live)
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Television actress Mouni Roy was spotted at Kalina airport in Mumbai. The actress was photographed during her airport appearance as she made her way through the terminal. (Image Source: ABP Live)
Television actress Mouni Roy was spotted at Kalina airport in Mumbai. The actress was photographed during her airport appearance as she made her way through the terminal. (Image Source: ABP Live)
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Actress Nimrat Kaur was seen in Mumbai during an outing. The actress was captured by the paparazzi as she stepped out in the city. (Image Source: ABP Live)
Actress Nimrat Kaur was seen in Mumbai during an outing. The actress was captured by the paparazzi as she stepped out in the city. (Image Source: ABP Live)
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Tiger Shroff was spotted at the airport in Mumbai, making a stylish appearance. The actor was photographed by the paparazzi as he made his way through the airport. (Image Source: ABP Live)
Tiger Shroff was spotted at the airport in Mumbai, making a stylish appearance. The actor was photographed by the paparazzi as he made his way through the airport. (Image Source: ABP Live)
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Malaika Arora was spotted in Mumbai after her gym session. Known for her fitness routine and fashionable appearances, the actress was seen stepping out following her workout. (Image Source: ABP Live)
Malaika Arora was spotted in Mumbai after her gym session. Known for her fitness routine and fashionable appearances, the actress was seen stepping out following her workout. (Image Source: ABP Live)
Published at : 14 Oct 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Saif Ali Khan MUMBAI ABP Live Celeb Spotted

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