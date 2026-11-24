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Celeb Spotted | Emraan Hashmi, Shilpa Shetty, Disha Patani And More Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai
Shilpa Shetty and Geeta Basra visit a Gurudwara, while Disha Patani, Emraan Hashmi and Genelia Deshmukh are spotted at different locations in Mumbai.
Celeb Spotted | Shilpa Shetty, Geeta Basra, Disha Patani, Emraan Hashmi and Genelia Deshmukh were spotted at different locations across Mumbai.
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Published at : 24 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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