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Celeb Spotted | Ananya Panday, Janhvi Kapoor And More Bollywood Stars Seek Blessings At Karan Johar's Diwali Pooja
Ananya Panday, Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor and Lakshya Lalwani were spotted attending a Diwali pooja at Karan Johar's office, while Sara Tendulkar was seen during an outing in Bandra, Mumbai.
Ananya Panday, Janhvi Kapoor and Sara Tendulkar spotted in Mumbai.
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Published at : 07 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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