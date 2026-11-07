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Celeb Spotted | Ananya Panday, Janhvi Kapoor And More Bollywood Stars Seek Blessings At Karan Johar's Diwali Pooja

Ananya Panday, Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor and Lakshya Lalwani were spotted attending a Diwali pooja at Karan Johar's office, while Sara Tendulkar was seen during an outing in Bandra, Mumbai.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 07 Nov 2026 06:11 PM (IST)
Ananya Panday, Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor and Lakshya Lalwani were spotted attending a Diwali pooja at Karan Johar's office, while Sara Tendulkar was seen during an outing in Bandra, Mumbai.

Ananya Panday, Janhvi Kapoor and Sara Tendulkar spotted in Mumbai.

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Ananya Panday was spotted with her mother, Bhavna Pandey, at Karan Johar's office in Mumbai for a Diwali pooja ceremony. The mother-daughter duo arrived for the festive celebrations and posed for the paparazzi.
Ananya Panday was spotted with her mother, Bhavna Pandey, at Karan Johar's office in Mumbai for a Diwali pooja ceremony. The mother-daughter duo arrived for the festive celebrations and posed for the paparazzi.
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Janhvi Kapoor was also spotted at Karan Johar's office for the Diwali pooja. The actress joined the celebrations as several Bollywood celebrities gathered to mark the festive occasion.
Janhvi Kapoor was also spotted at Karan Johar's office for the Diwali pooja. The actress joined the celebrations as several Bollywood celebrities gathered to mark the festive occasion.
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Lakshya Lalwani was spotted arriving at the Dharma Productions office in Mumbai for the Diwali pooja ceremony. He was seen making a stylish appearance at the festive gathering.
Lakshya Lalwani was spotted arriving at the Dharma Productions office in Mumbai for the Diwali pooja ceremony. He was seen making a stylish appearance at the festive gathering.
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Shanaya Kapoor was among the celebrities spotted at Karan Johar's office for the Diwali pooja. The actress arrived for the festive gathering, adding to the star-studded celebrations.
Shanaya Kapoor was among the celebrities spotted at Karan Johar's office for the Diwali pooja. The actress arrived for the festive gathering, adding to the star-studded celebrations.
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Sara Tendulkar was recently spotted in Bandra, Mumbai. She was seen visiting a local salon and also checking out a new house in the neighbourhood.
Sara Tendulkar was recently spotted in Bandra, Mumbai. She was seen visiting a local salon and also checking out a new house in the neighbourhood.
Published at : 07 Nov 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Karan Johar Ananya Panday Lakshya Lalwani

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