Explorer
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui And More Turn Heads In Mumbai
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur was spotted in Bandra, while Jannat Zubair arrived at the airport with her mother. Munawar Faruqui, Zeenat Aman, Nayanthara and Malavika Mohanan were also seen.
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui, Nayanthara, and Zeenat Aman were seen in Mumbai.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Entertainment
6 Photos
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui And More Turn Heads In Mumbai
Entertainment
6 Photos
Celeb Spotted | Akshay Kumar, Shraddha Kapoor, Malaika Arora And More Turn Heads In Mumbai
Entertainment
5 Photos
Celeb Spotted | Varun Dhawan, Nimrit Kaur Ahluwalia, Elli AvrRam And Others Turn Heads
Entertainment
5 Photos
Celeb Spotted | Sussanne Khan, Tamannaah Bhatia, And Aditi Rao Hydari Spotted In Mumbai
Entertainment
6 Photos
Celeb Spotted | Mouni Roy, Yami Gautam, Farhana Bhatt And More Turn Heads In Mumbai
Entertainment
6 Photos
Celeb Spotted | Salman Khan, Sonam Kapoor, Sanya Malhotra, And More Turn Heads In Mumbai
Entertainment
6 Photos
Celebs Spotted | Sonali Bendre, Kalki Koechlin, Jacqueline Fernandez And Others Turn Heads In The City
Entertainment
5 Photos
Celeb Spotted | Vidyut Jammwal, Malaika Arora, Jasmin Bhasin And Others Turn Heads In Mumbai
Advertisement
Trending News
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Advertisement
Top Headlines
Entertainment
Delhi High Court Fines Makers Of 'Mirzapur: The Movie' Rs 50,000 Over 'Shoorveer' Song
Entertainment
Anupam Kher To Voice Jatayu In ‘Ramayana’; First Look Revealed
Entertainment
‘He Slapped Me, Burned Me With Cigarette’: TV Actor Niti Taylor Reveals How Her Ex-Boyfriend Tortured Her
Entertainment
Zubeen Garg Death Case: Singer Amritprabha Mahanta Released From Jail After Gauhati HC Grants Bail
Advertisement
Entertainment
6 Photos
Celeb Spotted | Akshay Kumar, Shraddha Kapoor, Malaika Arora And More Turn Heads In Mumbai
Entertainment
5 Photos
Celeb Spotted | Varun Dhawan, Nimrit Kaur Ahluwalia, Elli AvrRam And Others Turn Heads
Nayanima Basu
Opinion