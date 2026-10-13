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Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui And More Turn Heads In Mumbai

Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur was spotted in Bandra, while Jannat Zubair arrived at the airport with her mother. Munawar Faruqui, Zeenat Aman, Nayanthara and Malavika Mohanan were also seen.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 13 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur was spotted in Bandra, while Jannat Zubair arrived at the airport with her mother. Munawar Faruqui, Zeenat Aman, Nayanthara and Malavika Mohanan were also seen.

Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui, Nayanthara, and Zeenat Aman were seen in Mumbai.

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Aditya Roy Kapur was spotted by the paparazzi in Mumbai's Bandra neighbourhood, keeping it casual in a relaxed everyday look. The actor was seen stepping out in the city. (Image Source: ABP Live)
Aditya Roy Kapur was spotted by the paparazzi in Mumbai's Bandra neighbourhood, keeping it casual in a relaxed everyday look. The actor was seen stepping out in the city. (Image Source: ABP Live)
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Jannat Zubair was spotted at the Mumbai airport with her mother. The actor kept her look casual as she made her way through the airport. (Image Source: ABP Live)
Jannat Zubair was spotted at the Mumbai airport with her mother. The actor kept her look casual as she made her way through the airport. (Image Source: ABP Live)
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Munawar Faruqui was seen on the sets of Pati Patni Aur Panga in Mumbai. The comedian, who co-hosts the television show with Sonali Bendre, was seen during his work commitments on the sets. (Image Source: ABP Live)
Munawar Faruqui was seen on the sets of Pati Patni Aur Panga in Mumbai. The comedian, who co-hosts the television show with Sonali Bendre, was seen during his work commitments on the sets. (Image Source: ABP Live)
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Nayanthara was seen with her twin sons, at Mumbai airport. In a previously reported airport appearance, the actor kept her travel look casual in a black kurti (Image Source: ABP Live)
Nayanthara was seen with her twin sons, at Mumbai airport. In a previously reported airport appearance, the actor kept her travel look casual in a black kurti (Image Source: ABP Live)
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Veteran actor Zeenat Aman was also seen at the airport. The celebrated star, known for her iconic roles in Hindi cinema, featured among the latest celebrity sightings. (Image Source: ABP Live)
Veteran actor Zeenat Aman was also seen at the airport. The celebrated star, known for her iconic roles in Hindi cinema, featured among the latest celebrity sightings. (Image Source: ABP Live)
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Malavika Mohanan was spotted at the airport during a public appearance. The actor has been photographed in casual and chic travel outfits on previous airport outings. (Image Source: ABP Live)
Malavika Mohanan was spotted at the airport during a public appearance. The actor has been photographed in casual and chic travel outfits on previous airport outings. (Image Source: ABP Live)
Published at : 13 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Aditya Roy Kapur Zeenat Aman Nayanthara Jannat Zubair Munawar Faruqui Malavika Mohanan ABP Live Celeb Spotted

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