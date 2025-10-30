Ananya Panday Turns 27: Bhavana Pandey Shares Adorable Family Moments And Throwback Photos

Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomePhoto GalleryEntertainmentAnanya Panday Turns 27: Bhavana Pandey Shares Adorable Family Moments And Throwback Photos

Bhavana Pandey marked her daughter Ananya Panday’s 27th birthday today (October 30) with a heartwarming social media post that beautifully captured their special bond.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 30 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Bhavana Pandey’s Nostalgic Birthday Tribute to Ananya Features Unseen Childhood Pics

The proud mother shared a carousel of photos filled with love, nostalgia, and family warmth.
The first picture instantly melted hearts, showing Bhavana planting a sweet kiss on Ananya’s cheek during her birthday celebration. Dressed in a chic white top paired with a denim mini-skirt, Ananya looked radiant and joyful as she smiled for the camera.
The post also featured a series of throwback gems, taking fans on a nostalgic trip through Ananya’s childhood.
From adorable baby pictures to family moments with father Chunky Panday and sister Rysa, each snapshot reflected the family’s deep connection and affection.
Bhavana’s caption added an emotional touch to the post. She wrote, “Happy Birthday my Baby Girl!!!! Love you the mostest. You make us so proud every single day!! Shine on!!!! Stay Healthy! Stay Happy!!!!”
The comment section quickly filled with love and birthday wishes from friends and celebrities alike. Namrata Shirodkar dropped heart emojis, Dino Morea wished her a happy birthday.
Sonali Bendre commented, “Happy birthday Ananya and her mummy.” Ananya’s aunt, Deanne Panday, also joined in, calling her “Cutest Ani” with a string of heart emojis.
The actress rang in her birthday last night surrounded by close friends and family at an intimate celebration. Filmmaker Karan Johar, one of the guests, shared a fun selfie on his Instagram Stories featuring Ananya, Suhana Khan, and Shanaya Kapoor. He captioned it, “Me and the girls! And by the way, Happy Birthday Ananya Panday.” (All Image: Bhavana Pandey/Instagram.)
Published at : 30 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Ananya Panday Bhavana Pandey

Photo Gallery

