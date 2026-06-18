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Celeb Spotted | Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Uorfi Javed Turn Heads At Mumbai Airport
Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Uorfi Javed, Bhumi Pednekar, and several other celebrities were spotted at Mumbai Airport, turning heads with their stylish and effortlessly chic appearances.
Celeb Spotted | Bollywood stars turn heads at Mumbai Airport Terminal 1 with their stylish looks.
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Published at : 18 Jun 2026 10:07 PM (IST)
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