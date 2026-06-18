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Celeb Spotted | Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Uorfi Javed Turn Heads At Mumbai Airport

Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Uorfi Javed, Bhumi Pednekar, and several other celebrities were spotted at Mumbai Airport, turning heads with their stylish and effortlessly chic appearances.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 18 Jun 2026 10:07 PM (IST)
Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, Uorfi Javed, Bhumi Pednekar, and several other celebrities were spotted at Mumbai Airport, turning heads with their stylish and effortlessly chic appearances.

Celeb Spotted | Bollywood stars turn heads at Mumbai Airport Terminal 1 with their stylish looks.

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Shahid Kapoor made for a striking sight as he stepped out of his car. His tousled, sun-streaked hair and aviator sunglasses gave him an effortlessly cool look. The actor paired it up with a simple white tee that let his easy charm do the talking. (Image Source: ABP Live)
Shahid Kapoor made for a striking sight as he stepped out of his car. His tousled, sun-streaked hair and aviator sunglasses gave him an effortlessly cool look. The actor paired it up with a simple white tee that let his easy charm do the talking. (Image Source: ABP Live)
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Rashmika Mandanna kept her travel look minimal yet chic, opting for a brown ribbed polo and statement oval black sunglasses. With her hair slicked back and no major accessories, she leaned into an off-duty, no-fuss aesthetic that still managed to turn heads. (Image Source: ABP Live)
Rashmika Mandanna kept her travel look minimal yet chic, opting for a brown ribbed polo and statement oval black sunglasses. With her hair slicked back and no major accessories, she leaned into an off-duty, no-fuss aesthetic that still managed to turn heads. (Image Source: ABP Live)
Published at : 18 Jun 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Shahid Kapoor Rashmika Mandana Uorfi Javed ABP Live Celeb Spotted Celeb Spotted

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