Explorer
Israel Claims Iran’s Newly Appointed Defense Minister Majid Ibn al-Reza Killed In Strikes
Israel is claiming that Iran’s newly appointed Defense Minister, Majid Ibn al-Reza, has died just two days after taking office.
Related Video
Breaking News: Israel Intensifies Strikes on Iran’s Missile Launchers
Advertisement
Top Headlines
World
Israel Claims Iran’s Newly Appointed Defense Minister Majid Ibn al-Reza Killed In Strikes
World
PM Modi Backs ‘Earliest Restoration Of Peace’ In Talks With Oman, Kuwait Leaders
World
Oil Spike May Hit Pakistan Hardest If US-Iran Conflict Deepens: Report
World
Iran-Israel War Live Updates: Israel Strikes Iran Presidential Complex
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Ashutosh Kumar Thakur
OPINION | War, Power And Fracturing Of Order, The Iran-Israel Confrontation And India’s Strategic Test
Opinion