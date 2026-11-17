Railways Run Special Trains As Bihar Migrants Prepare To Return To Work After Chhath
Train number 02563 from Barauni to New Delhi and 02569, a clone special from Darbhanga to New Delhi, will run daily until November 30.
With the Chhath festival over, migrant workers from Bihar employed in other states are preparing to return to their workplaces, leading to a surge in demand for train seats. In view of the rush, the East Central Railway has started operating several special trains. These trains are connecting various stations in Bihar to Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Kolkata and other cities.
According to a notification issued by the Railways on November 16, several trains will operate until the last week of November and the beginning of December. While some will run daily, others will operate between one and three days a week. Passengers are advised to check the train schedule and ticket availability before travelling.
Several Special Trains To Delhi
Passengers travelling to Delhi and Anand Vihar have several options. Train number 02563 from Barauni to New Delhi and 02569, a clone special from Darbhanga to New Delhi, will run daily until November 30.
Train number 03293 from Patna to Anand Vihar will operate daily until November 21. Train number 03257 from Danapur to Anand Vihar will run every Sunday until November 29. Train number 05579 from Purnia Court to Anand Vihar will be available every Friday and Sunday until November 29, while train number 05575 from Saharsa to Anand Vihar will run every Tuesday until November 24.
In addition, train number 03697 from Gaya to New Delhi will operate every Tuesday and Saturday until November 28. Train number 04087 from Patna to New Delhi will run daily until December 1, while train number 04067 on the same route will operate daily until November 23. Train number 04097 from Darbhanga to Shakur Basti will run six days a week, except Wednesday, until November 30.
Options For Passengers Travelling To Mumbai And Pune
For passengers travelling to Mumbai, train number 05557 from Raxaul to Lokmanya Tilak Terminus will run every Tuesday until November 24. Train number 05585 from Saharsa to Lokmanya Tilak will be available every Friday until November 27.
Train number 03225 from Patliputra to Lokmanya Tilak is scheduled to run on November 18, while train number 01044 from Samastipur to Lokmanya Tilak will operate on November 19. Train number 01144 from Danapur to Lokmanya Tilak will run daily until November 23.
For Pune-bound passengers, train number 05589 from Muzaffarpur to Hadapsar will operate every Tuesday until November 24. Train number 01450 from Danapur to Hadapsar will be available daily until December 2. Additionally, train number 01482 from Muzaffarpur to Hadapsar will run every Thursday until November 26, while train number 01454 will operate every Wednesday until November 25.
Trains To Bengaluru, Hyderabad And Ahmedabad
Passengers travelling to Bengaluru can take train number 03223 from Danapur to SMVT Bengaluru, which will operate on November 17. Train number 06510 from Danapur to Bengaluru will run every Wednesday until November 25, while train number 06582 from Saharsa to Yesvantpur will operate every Wednesday until December 2.
For Hyderabad, train number 07050 from Danapur to Charlapalli will run every Monday until November 30. Train number 07092 from Danapur to Hyderabad will also operate every Monday until November 30. Train number 07042 from Sasaram to Charlapalli will run every Friday until November 27.
For Ahmedabad, train number 03227 from Patna and train number 05581 from Samastipur will operate on November 17 and 18, respectively. Train number 03237 from Rajgir to Ahmedabad is also scheduled to run on November 18. Train number 09602 from Patna to Madar Junction will be available every Friday until November 27.
Special Trains To Kolkata And Other Cities
For passengers travelling to Kolkata, train number 02024 from Patna to Howrah will run every Sunday until November 29. Train number 03042 from Raxaul to Howrah will operate every Friday until November 27, while train number 03044 on the same route will run every Sunday until November 29. Train number 03136 from Patna to Sealdah will be available every Tuesday until November 24. Trains 03186 and 03188 from Madhubani to Kolkata will operate every Wednesday and Saturday, respectively.
Apart from these, train number 04511 from Patna to Chandigarh will run every Friday until November 27, while train number 04615 from Patna to Firozpur will operate every Wednesday until November 25. Train number 04667 from Barauni to Amritsar will be available every Tuesday until December 1. Train number 04535 from Danapur to Chandigarh will run every Sunday until November 29.
The Railways has also scheduled special trains to Ranchi, Rishikesh, Ajmer, Jodhpur, Udhna, Valsad, Mysuru and several other cities. Several additional trains will also operate within the East Central Railway's jurisdiction and pass through the region.
Passengers are advised to check the train number, date, timings and seat availability on the official Indian Railways website or NTES before booking their tickets.