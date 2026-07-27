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IndiGo Dubai-Mumbai Flight Makes Emergency Landing In Rajkot After Smoke Detected
An IndiGo flight travelling from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport on Monday after smoke was detected in the aircraft's cargo hold.
The aircraft landed safely, and all passengers are safe, Rajkot Airport Director Diganta Borah confirmed. Further details are awaited.
Rajkot, Gujarat: An IndiGo flight operating from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport after smoke was detected in cargo hold area. The aircraft landed safely, and all passengers are safe: Rajkot Airport Director Diganta Borah— ANI (@ANI) July 27, 2026
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IndiGo Dubai-Mumbai Flight Makes Emergency Landing In Rajkot After Smoke Detected
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