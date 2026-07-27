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IndiGo Dubai-Mumbai Flight Makes Emergency Landing In Rajkot After Smoke Detected

Written By : Vinita Bhat |  Updated at : 27 Jul 2026 04:37 PM (IST)

An IndiGo flight travelling from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport on Monday after smoke was detected in the aircraft's cargo hold.

The aircraft landed safely, and all passengers are safe, Rajkot Airport Director Diganta Borah confirmed. Further details are awaited.

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About the author Vinita Bhat

Vinita Bhat is a Chief Copy Editor at ABP Live English, with experience in TV and digital journalism. She covers geopolitics, international conflicts, global current affairs and Kashmir.

For tips and queries, write to vinitab@abpnetwork.com.
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Published at : 27 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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