India At 2047#ABPGamesNonStopZindagiIdeas of IndiaIsrael Iran ConflictEvents
Explorer
Live NowGamesVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Gold Prices Silver Prices AQI
English NewsNewsIndiaCJP Leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka Sent To 5-Day Judicial Custody

CJP Leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka Sent To 5-Day Judicial Custody

Written By : Bharathi SP |  Updated at : 14 Oct 2026 08:54 AM (IST)

CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka have been sent to five-day judicial custody in Jantar Mantar Trespassing Case.

(This is a breaking news story and is being updated. Please refresh for the latest updates.)

About the author Bharathi SP

Bharathi SP is a journalist and Associate Producer at ABP Live English, chasing breaking news and digging up untold stories, mostly from South India. With over 7 years of experience in the news industry, she’s worked across both print and digital platforms, wearing many hats: sub-editor, senior reporter, and, now, producer. An alumna of ACJ and IGNOU, Bharathi focuses on politics, inclusive development and stories that connect the states with the nation. She has a soft spot for long-form narratives, sharp angles and all things political. 

For any tips and queries, you can reach out to her at bharathi@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Breaking News ABP Live

Top Headlines

India
Marco Rubio To Visit India Next Week, Jamnagar On Itinerary; Second Visit In 5 Months
Marco Rubio To Visit India Next Week, Jamnagar On Itinerary; Second Visit In 5 Months
India
CJP's Saurav Das, Ashutosh Ranka And Ajinkya Shinde Arrested; To Be Produced Before Magistrate
CJP's Saurav Das, Ashutosh Ranka And Ajinkya Shinde Arrested
India
At least 13 children, all aged under 15, drown as boat capsizes in Ganga in Bihar's Vaishali
At least 13 children, all aged under 15, drown as boat capsizes in Ganga in Bihar's Vaishali
India
At least 13 children dead as boat capsizes in Ganga in Bihar''s Vaishali
At least 13 children dead as boat capsizes in Ganga in Bihar''s Vaishali

Videos

Murder Mystery: Shraddha Dubey Reportedly Flees to Nepal After Shiva Sharma’s Death in Lucknow
Mansa Murder: Anti-Drug Activist Parminder Singh Jhota Shot Dead, Family Refuses to Perform Last Rites
Regional Security: India Calls for Stronger BIMSTEC Cooperation Against Drug Trafficking and Terrorism
Fatal Shooting: Anti-Drug Campaigner Parminder Singh Chhota Shot Dead at Medical Store in Punjab
Construction Disaster: Structure Collapses at Raigad Site, 8 Workers Seriously Injured

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Recalibrating India-Canada Bilateral Relations
Opinion
Embed widget