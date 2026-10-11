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Delhi Police Issues Notices To CJP Over Old Social Media Posts After HC Directions

Written By : Vinita Bhat |  Updated at : 11 Oct 2026 04:41 PM (IST)

 Delhi Police issues notices to CJP in an old case linked to social media posts, following High Court directions.

(This is a breaking news story and is being updated. Please refresh for the latest updates.)

About the author Vinita Bhat

Vinita Bhat is a Chief Copy Editor at ABP Live English, with experience in TV and digital journalism. She covers geopolitics, international conflicts, global current affairs and Kashmir.

For tips and queries, write to vinitab@abpnetwork.com.
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Published at : 11 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
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