Yes, many events like lantern displays are free. Using public transport, buying individual mooncakes, and choosing public parks helps keep costs manageable.
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Budget Traveller | Explore Hong Kong’s Mid-Autumn Festivities Under Rs 3,000
Budget Traveller | Hong Kong’s Mid-Autumn Festival 2026 brings lantern displays, fire dragon dances, mooncakes and more. Explore Victoria Park, Tai Hang and Lee Tung Avenue with this budget guide.
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