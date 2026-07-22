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Virat Kohli, Anushka Sharma Visit Neem Karoli Baba In Vrindavan, Videos Go Viral

Virat Kohli and Anushka Sharma visited Neem Karoli Baba ashram in Vrindavan, where they sought blessings while walking barefoot through the holy town. Their spiritual visit went viral online, drawing praise from fans and sparking wider conversations across social media.

Written By : Vijaya Mishra |  Updated at : 22 Jul 2026 03:36 PM (IST)

Virat Kohli and Anushka Sharma have once again travelled to Vrindavan, where they met the spiritual leader Neem Karoli Baba's Ashram. The couple, dressed in simple traditional attire, was seen walking barefoot through the holy town before seeking blessings. Their visit comes after a series of significant moments in Kohli's cricketing journey, including Royal Challengers Bengaluru's IPL title triumphs. Photos and videos from the visit have spread widely across social media, with many appreciating the couple's humility. At the same time, some online users raised unrelated concerns over the ongoing NEET protest demonstrations in Delhi.

Virat Kohli and Anushka Sharma Vrindavan Visit

Virat Kohli and Anushka Sharma visited Shri Hit Radha Keli Kunj Ashram to seek blessings from Neem Karoli Baba, who is widely known for his teachings centred on devotion to Radha and Krishna. The couple kept their appearance simple, wearing white and pastel-coloured traditional outfits while walking barefoot through the streets of Vrindavan before reaching the ashram.

 
 
 
 
 
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This is not their first visit to the spiritual leader. They have previously visited the ashram on several occasions, including after Royal Challengers Bengaluru's IPL title victories and during a trip in December 2025.

Viral Videos

Images and videos from the visit quickly gained attention on Instagram, Facebook and other social media platforms. Many fans praised Virat and Anushka for maintaining a low-profile approach despite their celebrity status, with several calling the visit a reflection of their faith and simplicity.

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The couple's quiet visit has continued to attract widespread attention, with devotees and fans sharing clips from the ashram across social media.

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Online Reactions

While many social media users appreciated the couple's spiritual visit, some online voices urged Virat Kohli to speak about the student protests linked to the NEET examination that are currently taking place in Delhi. These reactions surfaced alongside the positive comments, although the visit itself remained focused on seeking blessings.

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Virat Kohli and Anushka Sharma's latest visit to Neem Karoli Baba ashram has once again highlighted their continued spiritual association with Vrindavan, while also becoming a widely discussed topic across social media platforms.

 
 
 

About the author Vijaya Mishra

Vijaya Mishra is a Copy Editor at ABP Live English, with a sharp eye for detail in entertainment journalism. Her passion lies in Bollywood, global actors, and the vibrant entertainment industries worldwide. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), she balances her professional life with a love for literature and music. When not crafting compelling stories, you'll find her immersed in books and movies.
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Published at : 22 Jul 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Vrindavan Anushka Sharma Neem Karoli Baba VIrat Kohli
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