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Virat Kohli, Anushka Sharma Visit Neem Karoli Baba In Vrindavan, Videos Go Viral
Virat Kohli and Anushka Sharma visited Neem Karoli Baba ashram in Vrindavan, where they sought blessings while walking barefoot through the holy town. Their spiritual visit went viral online, drawing praise from fans and sparking wider conversations across social media.
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Virat Kohli, Anushka Sharma Visit Neem Karoli Baba In Vrindavan, Videos Go Viral
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