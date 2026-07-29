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Prakash Raj Slams Dharmendra Pradhan's Grand Welcome At Bhubaneswar Airport: 'Nation Witnessed Murderers Garlanded Too'

Prakash Raj criticised the grand welcome given to former Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Bhubaneswar after his resignation amid the NEET paper leak protests.

Written By : Devyani Nautiyal |  Updated at : 29 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Actor Prakash Raj criticized Dharmendra Pradhan's grand airport welcome.
  • Pradhan returned to Odisha post-resignation amidst NEET paper leak protests.
  • Raj questioned celebrations, referencing past glorification of criminals.

Actor Prakash Raj has strongly reacted after former Union Education Minister Dharmendra Pradhan received a grand reception at Bhubaneswar Airport following his resignation. The welcome came days after nationwide protests over the NEET paper leak controversy, prompting the actor to question the celebrations through a pointed social media post.

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Prakash Raj Says 'Not Surprised'

Prakash Raj reshared a social media post showing the welcome of Dharmendra Pradhan at Bhubaneswar Airport. The original post read, "BJP supporters give heroic welcome to former Union Minister Dharmendra Pradhan at Bhubaneswar airport. Dikhawe ke liye toh Sharam karlo yaar".

While reposting it, Prakash Raj wrote, "Not surprised .. hasn’t this nation witnessed Rapists and Murderers garlanded and celebrated too."

The actor has been actively associated with the CJP-led protest held at Jantar Mantar in Delhi, where demonstrators demanded accountability over the NEET paper leak and called for Dharmendra Pradhan's resignation.

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Dharmendra Pradhan Receives Warm Welcome In Bhubaneswar

After stepping down as Union Education Minister on July 25, Dharmendra Pradhan returned to Odisha on Tuesday, marking his first visit to his home state since resigning amid widespread protests linked to the NEET paper leak issue.

At Bhubaneswar Airport, senior BJP leaders, state ministers and party MLAs welcomed him. Party workers greeted him with slogans including "Dharmendra Bhai Swagatam" and "Bharat Mata Ki Jai." Many supporters also carried placards displaying messages such as "Odisha Matira Pua Swagatam" and "Our Leader, Our Hero".

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Frequently Asked Questions

Why did Prakash Raj react to Dharmendra Pradhan's welcome?

Prakash Raj reacted strongly because Pradhan received a grand reception amidst nationwide protests over the NEET paper leak controversy, which the actor questioned.

What controversy led to protests and Dharmendra Pradhan's resignation?

Nationwide protests erupted over the NEET paper leak controversy, demanding accountability and Dharmendra Pradhan's resignation as Union Education Minister.

How was Dharmendra Pradhan welcomed in Bhubaneswar?

He received a grand reception at Bhubaneswar Airport from senior BJP leaders, state ministers, party MLAs, and workers with slogans and placards.

What was Prakash Raj's specific comment regarding the welcome?

Prakash Raj reshared a post about the welcome, commenting,

About the author Devyani Nautiyal

Devyani Nautiyal is a Copy Editor at ABP Live English with a strong focus on entertainment journalism. She specialises in Bollywood, Hollywood, celebrity news, global pop culture trends, and box office reports. Her work centres on fast-paced digital journalism and audience-first entertainment content.

For any tips and queries, you can reach out to her at devyanin@abpnetwork.com.
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Published at : 29 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Bhubaneswar Dharmendra Pradhan Prakash Raj Odisha BJP NEET Paper Leak CJP Protest
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