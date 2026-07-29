Prakash Raj reacted strongly because Pradhan received a grand reception amidst nationwide protests over the NEET paper leak controversy, which the actor questioned.
Prakash Raj Slams Dharmendra Pradhan's Grand Welcome At Bhubaneswar Airport: 'Nation Witnessed Murderers Garlanded Too'
Prakash Raj criticised the grand welcome given to former Union Education Minister Dharmendra Pradhan in Bhubaneswar after his resignation amid the NEET paper leak protests.
- Actor Prakash Raj criticized Dharmendra Pradhan's grand airport welcome.
- Pradhan returned to Odisha post-resignation amidst NEET paper leak protests.
- Raj questioned celebrations, referencing past glorification of criminals.
Actor Prakash Raj has strongly reacted after former Union Education Minister Dharmendra Pradhan received a grand reception at Bhubaneswar Airport following his resignation. The welcome came days after nationwide protests over the NEET paper leak controversy, prompting the actor to question the celebrations through a pointed social media post.
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Prakash Raj Says 'Not Surprised'
Prakash Raj reshared a social media post showing the welcome of Dharmendra Pradhan at Bhubaneswar Airport. The original post read, "BJP supporters give heroic welcome to former Union Minister Dharmendra Pradhan at Bhubaneswar airport. Dikhawe ke liye toh Sharam karlo yaar".
While reposting it, Prakash Raj wrote, "Not surprised .. hasn’t this nation witnessed Rapists and Murderers garlanded and celebrated too."
Not surprised .. hasn’t this nation witnessed Rapists and Murderers garlanded and celebrated too #justasking https://t.co/3N5dvNdryp— Prakash Raj (@prakashraaj) July 28, 2026
The actor has been actively associated with the CJP-led protest held at Jantar Mantar in Delhi, where demonstrators demanded accountability over the NEET paper leak and called for Dharmendra Pradhan's resignation.
Congratulations ❤️❤️❤️ my Dear Cockroaches.. Dear Sonam wangchuk sir and every single one who stood by the youth . You Have proved that you can bring a regime down to its knees . 💪💪💪 #justasking pic.twitter.com/efMYgbzxlf— Prakash Raj (@prakashraaj) July 25, 2026
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Dharmendra Pradhan Receives Warm Welcome In Bhubaneswar
After stepping down as Union Education Minister on July 25, Dharmendra Pradhan returned to Odisha on Tuesday, marking his first visit to his home state since resigning amid widespread protests linked to the NEET paper leak issue.
At Bhubaneswar Airport, senior BJP leaders, state ministers and party MLAs welcomed him. Party workers greeted him with slogans including "Dharmendra Bhai Swagatam" and "Bharat Mata Ki Jai." Many supporters also carried placards displaying messages such as "Odisha Matira Pua Swagatam" and "Our Leader, Our Hero".
Frequently Asked Questions
Why did Prakash Raj react to Dharmendra Pradhan's welcome?
What controversy led to protests and Dharmendra Pradhan's resignation?
Nationwide protests erupted over the NEET paper leak controversy, demanding accountability and Dharmendra Pradhan's resignation as Union Education Minister.
How was Dharmendra Pradhan welcomed in Bhubaneswar?
He received a grand reception at Bhubaneswar Airport from senior BJP leaders, state ministers, party MLAs, and workers with slogans and placards.
What was Prakash Raj's specific comment regarding the welcome?
Prakash Raj reshared a post about the welcome, commenting,