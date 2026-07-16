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Jurassic Park Actor Sam Neill Died Of Pneumonia After Beating Lymphoma, Confirms Agent

Sam Neill's long-time representative has confirmed that the Jurassic Park star died of pneumonia after previously overcoming lymphoma through CAR-T therapy.

Written By : Vijaya Mishra |  Updated at : 16 Jul 2026 04:51 PM (IST)

Veteran Hollywood actor Sam Neill, best known for playing Dr Alan Grant in the Jurassic Park franchise, died at the age of 78 on July 13 in Sydney, Australia. Following widespread speculation and conflicting reports, the actor's long-time representative, Philip Grenz, has confirmed the official cause of death. In a statement, Grenz also clarified details surrounding Neill's health, revealing that the actor had successfully overcome lymphoma before falling ill. He further shared the family's plans to honour the late star privately while requesting supporters to respect their privacy during this difficult time and cherish his lasting cinematic legacy.

Sam Neill Cause Of Death

Philip Grenz, who represented Sam Neill for many years, confirmed that the actor died due to pneumonia. Addressing reports circulating after Neill's death, Grenz said several claims published by different outlets were inaccurate.

In a statement, he said, "Since Sam Neill's passing, several stories have appeared in the media that contain inaccuracies and outright falsehoods. As Sam Neill's long-time rep, I spoke with his family and wish to clarify some details for his fans. Sam passed away from pneumonia. Before becoming sick, Sam had valiantly fought and beaten lymphoma through a new treatment called CAR-T therapy."

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Speaking to Entertainment Weekly, Grenz also shared that the family intends to hold a private memorial in New Zealand. He said, "As Sam was an intensely private man who loathed a fuss, his family will honour him with a private family memorial at his farm in New Zealand at a still-undetermined later date."

The statement concluded, "I'd like to thank those who were truly close to Sam for considering his privacy with the respect he earned and his loved ones need and deserve during this immeasurably difficult time."

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Grenz also revealed that Neill had completed four projects over the past year, all of which are expected to be released in the coming months. The family has requested that those wishing to honour the actor make donations to causes that were close to his heart instead of sending flowers.

Sam Neill Career

Sam Neill became an international star in 1993 after portraying palaeontologist Dr Alan Grant in Steven Spielberg's Jurassic Park. The performance remains one of the most recognisable roles of his career. Before achieving worldwide fame, he earned critical acclaim with the 1979 Australian film My Brilliant Career. Over the following decades, Neill built an impressive body of work, appearing in acclaimed productions including The Piano, Peaky Blinders, and the Marvel Cinematic Universe.

Legacy Of The Veteran Star

Across a career spanning more than five decades, Sam Neill established himself as one of cinema's most respected performers. His memorable roles, versatility, and enduring screen presence earned him admiration from audiences around the world. With his family requesting privacy and celebrating his life in a personal way, Sam Neill leaves behind a remarkable legacy that continues through his iconic performances and several unreleased projects that audiences will soon get to see.

 
 

About the author Vijaya Mishra

Vijaya Mishra is a Copy Editor at ABP Live English, with a sharp eye for detail in entertainment journalism. Her passion lies in Bollywood, global actors, and the vibrant entertainment industries worldwide. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), she balances her professional life with a love for literature and music. When not crafting compelling stories, you'll find her immersed in books and movies.
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Published at : 16 Jul 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Jurassic Park Pneumonia Lymphoma Sam Neill Sam Neill Death Sam Neill Cause Of Death Dr Alan Grant Philip Grenz Entertainment Weekly
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