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Jurassic Park Actor Sam Neill Died Of Pneumonia After Beating Lymphoma, Confirms Agent
Sam Neill's long-time representative has confirmed that the Jurassic Park star died of pneumonia after previously overcoming lymphoma through CAR-T therapy.
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Jurassic Park Actor Sam Neill Died Of Pneumonia After Beating Lymphoma, Confirms Agent
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