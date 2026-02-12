70th Filmfare Awards South Nominations Announced: Check Out The Full List Of Nominees
The 70th Filmfare Awards South nominations are out, honoring top films and performances across Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada cinema.
The stage is set for one of South Indian cinema’s biggest celebrations. The nominations for the 70th Filmfare Awards South have officially been announced, spotlighting the finest films and performances from Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada movies released in 2024.
Held in collaboration with Kerala Tourism, the grand ceremony will take place on February 21, promising a night filled with glamour, emotional wins, and well-deserved recognition for the year’s cinematic standouts.
From Allu Arjun’s much-anticipated Pushpa 2: The Rule to Sivakarthikeyan’s Amaran, Fahadh Faasil’s Aavesham, and Sri Murali’s Bagheera, several major titles dominate the nominations list.
Here’s a detailed look at the contenders across industries.
Telugu Nominations
Best Film
- 35 Chinna Katha Kaadu
- Committee Kurrollu
- Hanu-Man
- Kalki 2898 AD
- Lucky Baskhar
- Pushpa 2: The Rule
Best Director
- Nag Ashwin (Kalki 2898 AD)
- Nanda Kishore Emani (35 Chinna Katha Kaadu)
- Prasanth Varma (Hanu-Man)
- Sukumar (Pushpa 2: The Rule)
- Venky Atluri (Lucky Baskhar)
- Yadhu Vamsi (Committee Kurrollu)
Best Actor in a Leading Role (Male)
- Allu Arjun (Pushpa 2: The Rule)
- Dulquer Salmaan (Lucky Baskhar)
- Jr NTR (Devara: Part 1)
- Nani (Saripodhaa Sanivaaram)
- Siddhu Jonnalagadda (Tillu Square)
- Teja Sajja (Hanu-Man)
Best Actor in a Leading Role (Female)
- Anupama Parameswaran (Tillu Square)
- Ashika Ranganath (Naa Saami Ranga)
- Meenakshi Chaudhary (Lucky Baskhar)
- Nivetha Thomas (35 Chinna Katha Kaadu)
- Priyanka Mohan (Saripodhaa Sanivaaram)
- Rashmika Mandanna (Pushpa 2: The Rule)
Best Actor in a Supporting Role (Male)
- Amitabh Bachchan (Kalki 2898 AD)
- Dhananjaya (Zebra)
- Fahadh Faasil (Pushpa 2: The Rule)
- Satya (Mathu Vadalara 2)
- SJ Suryah (Saripodhaa Sanivaaram)
- Vinay Rai (Hanu-Man)
Best Actor in a Supporting Role (Female)
- Anjali (Gangs Of Godavari)
- Faria Abdullah (Mathu Vadalara 2)
- Rashi Singh Nandu (Prasanna Vadanam)
- Sharanya Pradeep (Ambajipeta Marriage Band)
- Shraddha Srinath (Mechanic Rocky)
- Varalaxmi Sarathkumar (Hanu-Man)
Best Music Album
- Anirudh Ravichander (Devara: Part 1)
- Chaitan Bharadwaj (Harom Hara)
- Devi Sri Prasad (Pushpa 2: The Rule)
- G. V. Prakash Kumar (Lucky Baskhar)
- Gowra Hari, Anudeep Dev, Krishna Saurabh (Hanu-Man)
- Jakes Bejoy (Saripodhaa Sanivaaram)
- Thaman S (Guntur Kaaram)
Best Lyrics
- Krishna Kanth (Aa Rojulu Malli Raavu – Committee Kurrollu)
- Ramjogayya Sastry (Chuttamalle – Devara: Part 1)
- Ramajogayaa Sastry (Dum Masala – Guntur Kaaram)
- Ramajogayaa Sastry (Kurchi Madathapetti – Guntur Kaaram)
- Shreemani (Srimathi Garu – Lucky Baskhar)
Best Playback Singer (Male)
- Anirudh Ravichander (The Fear Song – Devara: Part 1)
- Anurag Kulkarni (Suttamla Soosi – Gangs Of Godavari)
- Arijit Singh (Nuvanuvuu – Om Bheem Bush)
- Gowra Hari (Poolamme Pilla – Hanu-Man)
- Ram Miriyala (Sufiyana – Aay)
- Sanjith Hegde (Dum Masala – Guntur Kaaram)
- Sri Krishna (Kurchi Madathapetti – Guntur Kaaram)
Best Playback Singer (Female)
- Mangli (Gulledu Gulledu – Mechanic Rocky)
- Shilpa Rao (Chuttamalle – Devara: Part 1)
- Shreya Ghoshal (Sooseki – Pushpa 2: The Rule)
- Usha Uthup (Lucky Baskhar Title Track – Lucky Baskhar)
Tamil Nominations
Best Film
- Amaran
- Kottukkaali
- Lubber Pandhu
- Maharaja
- Meiyazhagan
- Vaazhai
Best Director
- C. Prem Kumar (Meiyazhagan)
- Mari Selvaraj (Vaazhai)
- Nithilan Saminathan (Maharaja)
- Pa. Ranjith (Thangalaan)
- Ps Vinothraj (Kottukkaali)
- Rajkumar Periasamy (Amaran)
Best Actor in a Leading Role (Male)
- Arvind Swamy (Meiyazhagan)
- Attakathi Dinesh (Lubber Pandhu)
- Vikram (Thangalaan)
- Dhanush (Captain Miller)
- Sivakarthikeyan (Amaran)
- Soori (Garudan)
- Vijay Sethupathi (Maharaja)
Best Actor in a Leading Role (Female)
- Anna Ben (Kottukkaali)
- Keerthy Suresh (Raghu Thatha)
- Sai Pallavi (Amaran)
- Simran (Andhagan)
- Sri Gouri Priya (Lover)
- Urvashi (J Baby)
Best Actor in a Supporting Role (Male)
- Anurag Kashyap (Maharaja)
- Bobby Deol (Kanguva)
- Kaali Venkat (Lubber Pandhu)
- Karthi (Meiyazhagan)
- Shanthanu Bhagyaraj (Blue Star)
Best Actor in a Supporting Role (Female)
- Dushara Vijayan (Raayan)
- Nikhila Vimal (Vaazhai)
- Parvathy Thiruvothu (Thangalaan)
- Priya Anand (Andhagan)
- Swasika (Lubber Pandhu)
Best Music Album
- AR Rahman (Raayan)
- Anirudh Ravichander (Vettaiyan)
- G V Prakash Kumar (Amaran)
- Santhosh Narayanan (Vaazhai)
- Sean Roldan (Lubber Pandhu)
Best Lyrics
- Karthik Netha (Hey Minnale – Amaran)
- Mohan Rajan (Aasa Orave – Lubber Pandhu)
- Uma Devi (Yaaro Ivan Yaaro – Meiyazhagan)
- Vivek (Uyirey – Amaran)
Best Playback Singer (Male)
- Haricharan (Hey Minnale – Amaran)
- Kapil Kapilan (Vennilavu Saaral – Amaran)
- Pradeep Kumar (Chillanjirukkiye – Lubber Pandhu)
- Sanjay Subrahmanyan (Manasula – Viduthalai 2)
- Sid Sriram (Thaaye Thaaye – Maharaja)
- Vijaynarain (Poraen Naa Poraen – Meiyazhagan)
Best Playback Singer (Female)
- Ananya Bhat (Manasula – Viduthalai 2)
- Dhee (Thenkizhakku – Vaazhai)
- Ganavya (Oh Raaya – Raayan)
- Shakthisree Gopalan (Thaensudare – Lover)
- Shweta Mohan (Hey Minnale – Amaran)
Malayalam Nominations
Best Film
- Aadujeevitham
- Aattam
- Aavesham
- Bramayugam
- Kishkindha Kaandam
- Manjummel Boys
- Prabhayay Ninachathellam (All We Imagine As Light)
- Premalu
- Ullozhukku
Best Director
- Anand Ekarshi (Aattam)
- Blessy (Aadujeevitham)
- Chidambaram (Manjummel Boys)
- Christo Tomy (Ullozhukku)
- Dinjith Ayyathan (Kishkindha Kaandam)
- Jithin Laal (Arm)
- Jithu Madhavan (Aavesham)
- Payal Kapadia (Prabhayay Ninachathellam)
- Rahul Sadasivan (Bramayugam)
Best Actor in a Leading Role (Male)
- Asif Ali (Kishkindha Kaandam)
- Basil Joseph (Sookshmadarshini)
- Fahadh Faasil (Aavesham)
- Mammootty (Bramayugam)
- Prithviraj (Aadujeevitham)
- Tovino Thomas (Arm)
Best Actor in a Leading Role (Female)
- Divya Prabha (Prabhayay Ninachathellam)
- Kani Kusruti (Prabhayay Ninachathellam)
- Mamitha Baiju (Premalu)
- Nazriya (Sookshmadarshini)
- Parvathy Thiruvothu (Ullozhukku)
- Urvashi (Ullozhukku)
- Zarin Shihab (Aattam)
Best Actor in a Supporting Role (Male)
- Arjun Ashokan (Bramayugam)
- Jagadeesh (Vaazha)
- KR Gokul (Aadujeevitham)
- Kunchacko Boban (Bougainvillea)
- Sidharth Bharatan (Bramayugam)
- Vijayaraghavan (Kishkindha Kaandam)
Best Actor in a Supporting Role (Female)
- Abhinaya (Pani)
- Aparna Balamurali (Kishkindha Kaandam)
- Lijomol Jose (Her)
- Pooja Mohanraj (Aavesham)
- Surabhi (Arm)
- Vani Viswanath (Rifle Club)
Best Music Album
- Amrith Ramnath (Varshangalkku Shesham)
- AR Rahman (Aadujeevitham)
- Christo Xavier (Sookshmadarshni)
- Dhibu Ninan Thomas (Arm)
- Sankar Sharma (Jai Ganesh)
- Sushin Syam (Aavesham)
- Sushin Syam (Bougainvillea)
Best Lyrics
- Manu Manjith (Angu Vaana Konilu – Arm)
- PS Rafeeque (Madhabhara – Malaikottai Vaaliban)
- Rafeeq Ahammed (Periyone – Aadujeevitham)
- Santhosh Varma (Oru Paadu Paaduvan – Jai Ganesh)
- Vaishakh Sugunan (Jeevithagaadhakale – Varshangalkku Shesham)
- Vinayak Sasikumar (Gandharva Ganam – Rifle Club)
- Vineeth Sreenivasan (Madhu Pakaroo – Varshangalkku Shesham)
Best Playback Singer (Male)
- Amrit Ramnath (Nyabagam – Varshangalkku Shesham)
- KS Harisankar (Kiliye – Arm)
- Jithin Raj (Periyone – Aadujeevitham)
- Madhu Balakrishnan (Orupaad Paduvan – Jai Ganesh)
- Vijay Yesudas (Omane – Aadujeevitham)
- Vineeth Sreenivasan (Madhu Pakaroo – Varshangalkku Shesham)
Best Playback Singer (Female)
- Madhuvanthi Narayanan (Maravikale – Bougainvillea)
- Marry Anna (Sthuthi – Bougainvillea)
- Mridula Warrier (Mandhara Malarin – Anand Sribala)
- Nithya Mamen (Ee Vazhikalil – Kummattikkali)
- Preethi Pillai (Mathabhara – Malaikottai Vaaliban)
- Shweta Mohan (Gandharva – Rifle Club)
- Sithara Krishnakumar (Pande Nenchil – Once Upon A Time)
- Vaikkam Vijayalakshmi (Angu Vaana Konile – Arm)
Kannada Nominations
Best Film
- Bagheera
- Bheema
- Blink
- Hadinelentu
- Krishnam Pranaya Sakhi
- Shakhahaari
Best Director
- Duniya Vijay (Bheema)
- Prithvi Konanur (Hadinelentu)
- Rajguru B (Kerebete)
- Sandeep Sunkad (Shakhahaari)
- Srinidhi Bengaluru (Blink)
- Utsav Gonwar (Photo)
Best Actor in a Leading Role (Male)
- Duniya Vijay (Bheema)
- Ganesh (Krishnam Pranaya Sakhi)
- Rangayana Raghu (Shakhahaari)
- Shivarajkumar (Bhairathi Ranagal)
- Sri Murali (Bagheera)
- Sudeep (Max)
Best Actor in a Leading Role (Female)
- Akshatha Pandavapura (Koli Esru)
- Ankitha Amar (Ibbani Tabbida Ileyali)
- Bindu Shivaram (Kerebete)
- Chaithra Achar (Blink)
- Roshini Prakash (Murphy)
- Rukmini Vasanth (Bagheera)
Best Actor in a Supporting Role (Male)
- Gopal Krishna Deshapande (Blink)
- Gopal Krishna Deshapande (Shakhahaari)
- Jahangir (Photo)
- Nagendra Shah (Maryade Prashne)
- Prabhu Mundkur (Maryade Prashne)
- Prakash Raj (Bagheera)
- Raj B Shetty (Roopanthara)
Best Actor in a Supporting Role (Female)
- Apeksha Choranahalli (Koli Esru)
- Harini Srikanth (Kerebete)
- Lekha Naidu (Roopanthara)
- Priya Shathamarshan (Bheema)
- Rekha Kudligi (Hadinelentu)
- Sandhya Arakere (Photo)
Best Music Album
- Ajaneesh Loknath (Max)
- Anoop Seelin (Kaalapatthar)
- Arjun Janya (Krishnam Pranaya Sakhi)
- Charan Raj (Bheema)
- V Harikrishna (Karataka Damanaka)
- Veer Samarth (Ondu Sarala Prema Kathe)
Best Lyrics
- Ghouse Peer (Bhuvana Hudukadidhe – Kerebete)
- Kaviraj (Ninna Hegalu – Krishnam Pranaya Sakhi)
- Nagarjun Sharma (Dont Worry Baby Chinnamma – Bheema)
- Pramod Maravanthe (Sakhi – Blink)
- V. Nagendra Prasad (Dwapara – Krishnam Pranaya Sakhi)
Best Playback Singer (Male)
- Jaskaran Singh (Dwapara – Krishnam Pranaya Sakhi)
- Kapil Kapilan (Oh Anahita – Ibbani Tabbida Ileyali)
- Siddhartha Belmannu (Sakhi – Blink)
- Sonu Nigam (He Gagana – Krishnam Pranaya Sakhi)
- Vijay Prakash (Sanje Mele – Matinee)
Best Playback Singer (Female)
- Indu Nagaraj (Chinnamma – Krishnam Pranaya Sakhi)
- Shivani Swamy (Ella Maatannu Onde Baari – Ondu Sarala Prema Kathe)
- Shruthi Prahlad (Hithalaka Karibyada – Karataka Damanaka)
- Srilakshmi Belmannu (Radhe – Ibbani Tabbida Ileyali)
- Vaish (I Love You – Bheema)