Tamil Nadu Election 2026: DMK vs AIADMK To Face-Off In 121 Seats; Direct Battles To Seal State's Fate

By : Bharathi SP | Updated at : 07 Apr 2026 02:04 PM (IST)

DMK vs AIADMK direct face off in 121 Tamil Nadu seats 2026: The stage is set for a high-stakes electoral showdown in Tamil Nadu, as the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) prepare for direct contests in as many as 121 Assembly constituencies. With both parties finalizing their seat-sharing arrangements with alliance partners, attention has now shifted to these constituencies where the two Dravidian majors will lock horns directly.

Tamil Nadu Election: DMK Vs AIADMK Direct Contest

Out of the total 234 Assembly seats in the state, DMK and AIADMK will face each other in 121 constituencies. These direct contests are expected to play a decisive role in shaping the final electoral outcome. Candidates contesting under the DMK’s iconic Rising Sun symbol and the AIADMK’s Two Leaves symbol have already been announced, setting the stage for intense campaigning across these battlegrounds.

Political observers note that these one-on-one contests eliminate the influence of alliance arithmetic, making voter preference between the two principal parties more evident.

Both DMK and AIADMK have completed negotiations with their respective allies, ensuring a clear division of seats across coalitions. This has allowed the parties to concentrate their efforts on constituencies where they directly challenge each other.

These contests are likely to witness aggressive campaigning, as both sides aim to consolidate their traditional vote banks while also appealing to undecided voters.

Serial number Constituency DMK candidate AIADMK candidate
2021 Assembly Election Results
1 Gummidipoondi DJ Govindarajan Sudhakar DMK
2 Thiruvallur V.G. Rajendran P.V. Ramana DMK
3 Maduravoyal Karambakkam Ganapathy Benjamin DMK
4 Madhavaram S. Sudarsanam Madhavaram V. Moorthy DMK
5 R.K. Nagar J.J. Ebenezer Rajesh DMK
6 Kolathur M.K. Stalin Santana Krishnan DMK
7 Villivakkam Karthik Mohan S.R. Vijayakumar DMK
8 Thiru. Vi.Ka. Nagar K.S. Ravichandran Porkodi DMK
9 Egmore Tamilan Prasanna Abhishek Rangaswamy DMK
10 Royapuram Suberkhan D. Jayakumar DMK
11 Port P.K. Sekarbabu Royapupuram R. Mano DMK
12 Chepauk Thiruvallikeni Udhayanidhi Stalin Adi Rajaram DMK
13 Thousand lights Ezhilan Naganathan Valarmathi DMK
14 Anna Nagar Chitrarasu Gokula Indira DMK
15 Virugambakkam Prabhakar Raja Virugai V.N. Ravi DMK
16 Thyagaraya Nagar Raja Anbazhagan T.Nagar Satya DMK
17 Sholinganallur Arvind Ramesh Kandan DMK
18 Alandur Tha. Mo. Anbarasan Saravanan DMK
19 Kanchipuram Nithya Sukumar Somasundaram DMK
20 Tambaram R.S. Krithika Devi Chitlapakkam Rasendran DMK
22 Chengalpattu MKT Karthik Dandapani Gaja (A) Gajendran DMK
22 Madhurantakam Amulu Ponmalar Maragadham Kumaravel AIADMK
23 Arcot J.L. Eswarappan Sukumar DMK
24 Katpadi Durai Murugan Ramu DMK
25 Vellore P. Karthikeyan SRK Appu DMK
26 Anaicattu Nandakumar Velazhagan DMK
27 Ambur Vilvanathan Venkatesan DMK
28 Jolarpettai Kavita Dandapani K.C. Veeramani DMK
29 Barkur Mathiazhagan Govindarasan DMK
30 Veppanahalli Srinivasan K.P. Munusamy AIADMK
31 Hosur Satya Balakrishna Reddy DMK
32 Palacode TNV Senthilkumar K.P. Anbazhagan AIADMK
33 Pappireddipatti P. Palaniappan Maragatham Vetrivel AIADMK
34 Arur Shanmugam Sampath Kumar AIADMK
35 Chengam M.P. Giri Velu DMK
36 Kilpennathur K. Pichandi Ramachandran DMK
37 Kalasapakkam P.S.T. Saravanan Agri Krishnamurthy DMK
38 Arani Mahalakshmi Govardhanan Jayasudha AIADMK
39 Cheyyar O. Jyoti Mukur N. Subramanian DMK
40 Vandavasi Ambedkumar Rani DMK
41 Vanur Gautham Dravidamani Murugan AIADMK
42 Villupuram Lakshmanan Vijaya DMK
43 Thirukkovilur Gautama Sikamani Palaniswami DMK
44 Ulundurpet Vasanthavel Kumaraguru DMK
45 Shankarapuram Udhayasuriyan Rakesh DMK
46 Gangavalli K. Chinnadurai Nalla Thambi AIADMK
47 Athur I. Periyasamy Jaishankaran DMK
48 Yercaud Revathi Matheswaran Usha Rani AIADMK
49 Mettur Mithun Chakraborty Venkatajalam PMK
50 Edappadi Kashi Edappadi Palaniswami AIADMK
51 Sangakiri Manikandan Vetrivel AIADMK
52 Salem South M. Lokanathan Vinod AIADMK
53 Veerapandi Mr. Tarun Sri Balaji Sukumar AIADMK
54 Senthamangalam Flower Chandrasekaran DMK
55 Namakkal Queen Sridevi P.S. Mohan DMK
56 Paramathi Vellore K.S. Murthy Shekhar AIADMK
57 Kumarapalayam Paul Balu AIADMK
58 Perundurai Venkatachalam Jayakumar AIADMK
59 Bhavani K.A. Shekhar K.C. Karuppannan AIADMK
60 Anthiyur Sivabalan Haribaskar DMK
61 Gopichettipalayam Nalla Sivam Prabhu AIADMK
62 Gudalur Dravidamani Jayaseelan AIADMK
63 Coonoor K.M. Raju Ramu DMK
64 Tarapuram Indrani Sathyabhama DMK
65 Kangeyam Saminathan Nataraj DMK
66 Palladam Selvaraj K.P. Paramasivam AIADMK
67 Udumalaipet Jayakumar Udumalai Radhakrishnan AIADMK
68 Mettupalayam Kavita Kalyanasundaram A.K. Selvaraj AIADMK
69 Sulur Murugesan V.P. Kandasamy AIADMK
70 Thondamuthur N.R. Karthikeyan S.P. Velumani AIADMK
71 Coimbatore South Senthil Balaji Arjuna BJP
72 Kinathukadavu Sabari Karthikeyan Damodaran AIADMK
73 Valparai Sudhakar Lakshman AIADMK
74 Nilakottai Nagajyothi Thenmozhi AIADMK
75 Dindigul I.P. Senthilkumar Dindigul Srinivasan AIADMK
76 Vedachandur Saminathan Paramasivam DMK
77 Aravakurichi Monjanur R. Ilango Selvakumar DMK
78 Karur  Thiagarajan M.R. Vijayabaskar DMK
79 Krishnarayapuram C.K. Raja Divya DMK
80 Kulithalai Suryanur A. Chandran Karunakaran DMK
81 Srirangam S. Durairaj Manoharan DMK
82 Trichy East Inigo Iridaraj Rajasekaran DMK
83 Thiruverumpur Anbil Mahesh Kumar DMK
84 Lalgudi Pari Vallal Lima Rose DMK
85 Musiri Karunairaj Yoganathan DMK
86 Perambalur S.T. Jayalakshmi Ilambai Tamilselvan DMK
87 Ariyalur Lata Balu Tamarai S Rajendran Madhimka
88 Thittakudi C.V. Ganesan Murugumaran DMK
89 Neyveli S Rajendran Soranthur Rajendran DMK
90 Kurinjipadi M.R.K. Panneerselvam Bhuvanendran DMK
91 Bhuvanagiri Durai K. Saravanan Arunmozhi Devan AIADMK
92 Poompuhar Nivetha Murugan Pawnraj DMK
93 Vedaranyam Pugazhendhi O.S. Manian AIADMK
94 Thiruvidaimarudur Govi. Chezhiyan Ilamathi Subramanian DMK
95 Orathanadu R. Vaithilingam M. Shekhar AIADMK
96 Silk Fort Annadurai C.V. Shekhar DMK
97 Peravoorani Ashok Kumar Govi. Elango DMK
98 Viralimalai K.K. Chellapandiyan C. Vijayabaskar AIADMK
99 Thirumaya Raghupathi Vairamuthu DMK
100 Alangudi Meyyanathan Mr. Vimal DMK
101 Madurai East Moorthy Mangulam Mahendran DMK
102 Chola Vandan Venkatesan Manikam DMK
103 Madurai North Thalapathy Saravanan DMK
104 Madurai West Raghu. Balaji Sellur Raju AIADMK
105 Thiruparankundram Krithika Thangapandi Rajan. AIADMK
106 Thirumangalam Setapatti Manimaran A.P. Udayakumar AIADMK
107 Andipatti Maharaja Logragen DMK
108 Bodinayakkanur O. Panneerselvam Narayanasamy AIADMK
109 Cumbum Ramakrishnan Ikaiyan AIADMK
110 Aruppukottai K.K.S.S.R. Ramachandran Sethupathi DMK
111 Thirusuzhi Thangam Thennarasu Rajavarman DMK
112 Paramakudi K.K. Kathiravan Muthaiah DMK
113 Mudukulathur Rajakannappan Malaysia S. Pandy DMK
114 Vilathikulam Markandeyan Satya DMK
115 Thoothukudi Geetha Jeevan Chellapandiyan DMK
116 Kovilpatti Karunanidhi Kadambur Raju AIADMK
117 Tenkasi Art of the Sun Sellamohan Das Congress
118 Alankulam Paul Manoj Pandian Prabhakaran AIADMK
119 Tirunelveli Subramanian Ganesha Raja BJP
120 Palayankottai Abdul Wahab Syed Sultan Shamsuddin DMK
121 Kanyakumari Mahesh Thalavaisundaram AIADMK

About the author Bharathi SP

Bharathi SP is a journalist and Associate Producer at ABP Live English, chasing breaking news and digging up untold stories, mostly from South India. With over 7 years of experience in the news industry, she’s worked across both print and digital platforms, wearing many hats: sub-editor, senior reporter, and, now, producer. An alumna of ACJ and IGNOU, Bharathi focuses on politics, inclusive development and stories that connect the states with the nation. She has a soft spot for long-form narratives, sharp angles and all things political. 

For any tips and queries, you can reach out to her at bharathi@abpnetwork.com.
Published at : 07 Apr 2026 02:04 PM (IST)
