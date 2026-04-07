Tamil Nadu Election 2026: DMK vs AIADMK To Face-Off In 121 Seats; Direct Battles To Seal State’s Fate
DMK vs AIADMK direct face off in 121 Tamil Nadu seats 2026: DMK and AIADMK go head-to-head in 121 constituencies, making these direct contests crucial in deciding Tamil Nadu’s electoral outcome.
DMK vs AIADMK direct face off in 121 Tamil Nadu seats 2026: The stage is set for a high-stakes electoral showdown in Tamil Nadu, as the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) prepare for direct contests in as many as 121 Assembly constituencies. With both parties finalizing their seat-sharing arrangements with alliance partners, attention has now shifted to these constituencies where the two Dravidian majors will lock horns directly.
Tamil Nadu Election: DMK Vs AIADMK Direct Contest
Out of the total 234 Assembly seats in the state, DMK and AIADMK will face each other in 121 constituencies. These direct contests are expected to play a decisive role in shaping the final electoral outcome. Candidates contesting under the DMK’s iconic Rising Sun symbol and the AIADMK’s Two Leaves symbol have already been announced, setting the stage for intense campaigning across these battlegrounds.
Political observers note that these one-on-one contests eliminate the influence of alliance arithmetic, making voter preference between the two principal parties more evident.
Both DMK and AIADMK have completed negotiations with their respective allies, ensuring a clear division of seats across coalitions. This has allowed the parties to concentrate their efforts on constituencies where they directly challenge each other.
These contests are likely to witness aggressive campaigning, as both sides aim to consolidate their traditional vote banks while also appealing to undecided voters.
|Serial number
|Constituency
|DMK candidate
|AIADMK candidate
|
2021 Assembly Election Results
|1
|Gummidipoondi
|DJ Govindarajan
|Sudhakar
|DMK
|2
|Thiruvallur
|V.G. Rajendran
|P.V. Ramana
|DMK
|3
|Maduravoyal
|Karambakkam Ganapathy
|Benjamin
|DMK
|4
|Madhavaram
|S. Sudarsanam
|Madhavaram V. Moorthy
|DMK
|5
|R.K. Nagar
|J.J. Ebenezer
|Rajesh
|DMK
|6
|Kolathur
|M.K. Stalin
|Santana Krishnan
|DMK
|7
|Villivakkam
|Karthik Mohan
|S.R. Vijayakumar
|DMK
|8
|Thiru. Vi.Ka. Nagar
|K.S. Ravichandran
|Porkodi
|DMK
|9
|Egmore
|Tamilan Prasanna
|Abhishek Rangaswamy
|DMK
|10
|Royapuram
|Suberkhan
|D. Jayakumar
|DMK
|11
|Port
|P.K. Sekarbabu
|Royapupuram R. Mano
|DMK
|12
|Chepauk Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin
|Adi Rajaram
|DMK
|13
|Thousand lights
|Ezhilan Naganathan
|Valarmathi
|DMK
|14
|Anna Nagar
|Chitrarasu
|Gokula Indira
|DMK
|15
|Virugambakkam
|Prabhakar Raja
|Virugai V.N. Ravi
|DMK
|16
|Thyagaraya Nagar
|Raja Anbazhagan
|T.Nagar Satya
|DMK
|17
|Sholinganallur
|Arvind Ramesh
|Kandan
|DMK
|18
|Alandur
|Tha. Mo. Anbarasan
|Saravanan
|DMK
|19
|Kanchipuram
|Nithya Sukumar
|Somasundaram
|DMK
|20
|Tambaram
|R.S. Krithika Devi
|Chitlapakkam Rasendran
|DMK
|22
|Chengalpattu
|MKT Karthik Dandapani
|Gaja (A) Gajendran
|DMK
|22
|Madhurantakam
|Amulu Ponmalar
|Maragadham Kumaravel
|AIADMK
|23
|Arcot
|J.L. Eswarappan
|Sukumar
|DMK
|24
|Katpadi
|Durai Murugan
|Ramu
|DMK
|25
|Vellore
|P. Karthikeyan
|SRK Appu
|DMK
|26
|Anaicattu
|Nandakumar
|Velazhagan
|DMK
|27
|Ambur
|Vilvanathan
|Venkatesan
|DMK
|28
|Jolarpettai
|Kavita Dandapani
|K.C. Veeramani
|DMK
|29
|Barkur
|Mathiazhagan
|Govindarasan
|DMK
|30
|Veppanahalli
|Srinivasan
|K.P. Munusamy
|AIADMK
|31
|Hosur
|Satya
|Balakrishna Reddy
|DMK
|32
|Palacode
|TNV Senthilkumar
|K.P. Anbazhagan
|AIADMK
|33
|Pappireddipatti
|P. Palaniappan
|Maragatham Vetrivel
|AIADMK
|34
|Arur
|Shanmugam
|Sampath Kumar
|AIADMK
|35
|Chengam
|M.P. Giri
|Velu
|DMK
|36
|Kilpennathur
|K. Pichandi
|Ramachandran
|DMK
|37
|Kalasapakkam
|P.S.T. Saravanan
|Agri Krishnamurthy
|DMK
|38
|Arani
|Mahalakshmi Govardhanan
|Jayasudha
|AIADMK
|39
|Cheyyar
|O. Jyoti
|Mukur N. Subramanian
|DMK
|40
|Vandavasi
|Ambedkumar
|Rani
|DMK
|41
|Vanur
|Gautham Dravidamani
|Murugan
|AIADMK
|42
|Villupuram
|Lakshmanan
|Vijaya
|DMK
|43
|Thirukkovilur
|Gautama Sikamani
|Palaniswami
|DMK
|44
|Ulundurpet
|Vasanthavel
|Kumaraguru
|DMK
|45
|Shankarapuram
|Udhayasuriyan
|Rakesh
|DMK
|46
|Gangavalli
|K. Chinnadurai
|Nalla Thambi
|AIADMK
|47
|Athur
|I. Periyasamy
|Jaishankaran
|DMK
|48
|Yercaud
|Revathi Matheswaran
|Usha Rani
|AIADMK
|49
|Mettur
|Mithun Chakraborty
|Venkatajalam
|PMK
|50
|Edappadi
|Kashi
|Edappadi Palaniswami
|AIADMK
|51
|Sangakiri
|Manikandan
|Vetrivel
|AIADMK
|52
|Salem South
|M. Lokanathan
|Vinod
|AIADMK
|53
|Veerapandi
|Mr. Tarun
|Sri Balaji Sukumar
|AIADMK
|54
|Senthamangalam
|Flower
|Chandrasekaran
|DMK
|55
|Namakkal
|Queen
|Sridevi P.S. Mohan
|DMK
|56
|Paramathi Vellore
|K.S. Murthy
|Shekhar
|AIADMK
|57
|Kumarapalayam
|Paul
|Balu
|AIADMK
|58
|Perundurai
|Venkatachalam
|Jayakumar
|AIADMK
|59
|Bhavani
|K.A. Shekhar
|K.C. Karuppannan
|AIADMK
|60
|Anthiyur
|Sivabalan
|Haribaskar
|DMK
|61
|Gopichettipalayam
|Nalla Sivam
|Prabhu
|AIADMK
|62
|Gudalur
|Dravidamani
|Jayaseelan
|AIADMK
|63
|Coonoor
|K.M. Raju
|Ramu
|DMK
|64
|Tarapuram
|Indrani
|Sathyabhama
|DMK
|65
|Kangeyam
|Saminathan
|Nataraj
|DMK
|66
|Palladam
|Selvaraj
|K.P. Paramasivam
|AIADMK
|67
|Udumalaipet
|Jayakumar
|Udumalai Radhakrishnan
|AIADMK
|68
|Mettupalayam
|Kavita Kalyanasundaram
|A.K. Selvaraj
|AIADMK
|69
|Sulur
|Murugesan
|V.P. Kandasamy
|AIADMK
|70
|Thondamuthur
|N.R. Karthikeyan
|S.P. Velumani
|AIADMK
|71
|Coimbatore South
|Senthil Balaji
|Arjuna
|BJP
|72
|Kinathukadavu
|Sabari Karthikeyan
|Damodaran
|AIADMK
|73
|Valparai
|Sudhakar
|Lakshman
|AIADMK
|74
|Nilakottai
|Nagajyothi
|Thenmozhi
|AIADMK
|75
|Dindigul
|I.P. Senthilkumar
|Dindigul Srinivasan
|AIADMK
|76
|Vedachandur
|Saminathan
|Paramasivam
|DMK
|77
|Aravakurichi
|Monjanur R. Ilango
|Selvakumar
|DMK
|78
|Karur
|Thiagarajan
|M.R. Vijayabaskar
|DMK
|79
|Krishnarayapuram
|C.K. Raja
|Divya
|DMK
|80
|Kulithalai
|Suryanur A. Chandran
|Karunakaran
|DMK
|81
|Srirangam
|S. Durairaj
|Manoharan
|DMK
|82
|Trichy East
|Inigo Iridaraj
|Rajasekaran
|DMK
|83
|Thiruverumpur
|Anbil Mahesh
|Kumar
|DMK
|84
|Lalgudi
|Pari Vallal
|Lima Rose
|DMK
|85
|Musiri
|Karunairaj
|Yoganathan
|DMK
|86
|Perambalur
|S.T. Jayalakshmi
|Ilambai Tamilselvan
|DMK
|87
|Ariyalur
|Lata Balu
|Tamarai S Rajendran
|Madhimka
|88
|Thittakudi
|C.V. Ganesan
|Murugumaran
|DMK
|89
|Neyveli
|S Rajendran
|Soranthur Rajendran
|DMK
|90
|Kurinjipadi
|M.R.K. Panneerselvam
|Bhuvanendran
|DMK
|91
|Bhuvanagiri
|Durai K. Saravanan
|Arunmozhi Devan
|AIADMK
|92
|Poompuhar
|Nivetha Murugan
|Pawnraj
|DMK
|93
|Vedaranyam
|Pugazhendhi
|O.S. Manian
|AIADMK
|94
|Thiruvidaimarudur
|Govi. Chezhiyan
|Ilamathi Subramanian
|DMK
|95
|Orathanadu
|R. Vaithilingam
|M. Shekhar
|AIADMK
|96
|Silk Fort
|Annadurai
|C.V. Shekhar
|DMK
|97
|Peravoorani
|Ashok Kumar
|Govi. Elango
|DMK
|98
|Viralimalai
|K.K. Chellapandiyan
|C. Vijayabaskar
|AIADMK
|99
|Thirumaya
|Raghupathi
|Vairamuthu
|DMK
|100
|Alangudi
|Meyyanathan
|Mr. Vimal
|DMK
|101
|Madurai East
|Moorthy
|Mangulam Mahendran
|DMK
|102
|Chola Vandan
|Venkatesan
|Manikam
|DMK
|103
|Madurai North
|Thalapathy
|Saravanan
|DMK
|104
|Madurai West
|Raghu. Balaji
|Sellur Raju
|AIADMK
|105
|Thiruparankundram
|Krithika Thangapandi
|Rajan.
|AIADMK
|106
|Thirumangalam
|Setapatti Manimaran
|A.P. Udayakumar
|AIADMK
|107
|Andipatti
|Maharaja
|Logragen
|DMK
|108
|Bodinayakkanur
|O. Panneerselvam
|Narayanasamy
|AIADMK
|109
|Cumbum
|Ramakrishnan
|Ikaiyan
|AIADMK
|110
|Aruppukottai
|K.K.S.S.R. Ramachandran
|Sethupathi
|DMK
|111
|Thirusuzhi
|Thangam Thennarasu
|Rajavarman
|DMK
|112
|Paramakudi
|K.K. Kathiravan
|Muthaiah
|DMK
|113
|Mudukulathur
|Rajakannappan
|Malaysia S. Pandy
|DMK
|114
|Vilathikulam
|Markandeyan
|Satya
|DMK
|115
|Thoothukudi
|Geetha Jeevan
|Chellapandiyan
|DMK
|116
|Kovilpatti
|Karunanidhi
|Kadambur Raju
|AIADMK
|117
|Tenkasi
|Art of the Sun
|Sellamohan Das
|Congress
|118
|Alankulam
|Paul Manoj Pandian
|Prabhakaran
|AIADMK
|119
|Tirunelveli
|Subramanian
|Ganesha Raja
|BJP
|120
|Palayankottai
|Abdul Wahab
|Syed Sultan Shamsuddin
|DMK
|121
|Kanyakumari
|Mahesh
|Thalavaisundaram
|AIADMK