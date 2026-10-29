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MLC Election Winner Announced: Who Won Where In UP, Bihar, Maharashtra And Karnataka? Check Full List

BJP won the most seats in MLC elections across UP, Bihar, Maharashtra and Karnataka, while Congress secured just one. However, BJP lost the Varanasi teachers’ and Nagpur graduates’ seats.

Written By : Sneha |  Updated at : 29 Oct 2026 05:37 PM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BJP won most seats in recent four-state MLC elections.
  • Congress secured only one seat, facing major setback.
  • BJP lost Varanasi, Nagpur constituencies despite overall victory.

The results of the MLC elections held across four states — Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka — have been declared. The BJP won the highest number of seats in the elections held for 28 seats, while the Congress managed to win just one seat, dealing a setback to the grand old party.

Despite emerging as the biggest winner overall, the BJP lost the Varanasi teachers’ constituency, located in Prime Minister Narendra Modi’s parliamentary constituency, and the Nagpur graduates’ constituency, which falls in the parliamentary constituency of Union Minister Nitin Gadkari.

Here is the state-wise and party-wise list of winners in the MLC elections.

Uttar Pradesh MLC Election Results: Full List Of Winners

  1. Meerut Graduates’ Constituency: Dinesh Kumar Goyal (BJP)

  2. Agra Graduates’ Constituency: Dr Manvendra Pratap Singh ‘Guru Ji’ (BJP)

  3. Allahabad-Jhansi Graduates’ Constituency: Dr Man Singh Yadav (Samajwadi Party)

  4. Lucknow Teachers’ Constituency: Umesh Dwivedi (BJP)

  5. Varanasi Teachers’ Constituency: Lal Bihari Yadav (Samajwadi Party)

  6. Agra Teachers’ Constituency: Dr Akash Agrawal (Samajwadi Party)

  7. Meerut Teachers’ Constituency: Shrichand Sharma (BJP)

  8. Bareilly-Moradabad Teachers’ Constituency: Dr Hari Singh Dhillon (BJP)

  9. Gorakhpur-Faizabad Teachers’ Constituency: Dhruv Kumar Tripathi (BJP)

  10. Lucknow Graduates’ Constituency: Kanti Singh (Samajwadi Party)

  11. Varanasi Graduates’ Constituency: Ashutosh Sinha (Samajwadi Party)

Bihar MLC Election Results: Full List Of Winners

  1. Kosi Graduates’ Constituency: Dr NK Yadav (BJP)

  2. Saran Teachers’ Constituency: Rahul Raj (Independent)

  3. Patna Teachers’ Constituency: Dr Sanjeev Singh (RJD)

  4. Tirhut Teachers’ Constituency: Narendra Prasad Singh (BJP)

  5. Darbhanga Teachers’ Constituency: Dr Suresh Prasad Rai (Jan Suraaj Party)

  6. Patna Graduates’ Constituency: Neeraj Kumar (JD(U))

  7. Tirhut Graduates’ Constituency: Banshidhar Brajwasi (Independent)

  8. Darbhanga Graduates’ Constituency: Sarvesh Kumar (BJP)

Maharashtra MLC Election Results: Full List Of Winners

  1. Pune Teachers’ Constituency: Kaustubh Gawde (BJP)

  2. Amravati Teachers’ Constituency: Kiran Sarnaik (Shinde-led Shiv Sena)

  3. Chhatrapati Sambhajinagar Graduates’ Constituency: Pratapsinh Patil (Sharad Pawar faction)

  4. Pune Graduates’ Constituency: Harshada Deshmukh-Jadhav (Sharad Pawar faction)

  5. Nagpur Graduates’ Constituency: Abhijit Wanjari (Congress)

Karnataka MLC Election Results: Full List Of Winners

  1. Bengaluru Teachers’ Constituency: AP Ranganath (Janata Dal (Secular))

  2. North-East Teachers’ Constituency: Shashil G. Namoshi (BJP)

  3. South-East Graduates’ Constituency: KM Suresh (BJP)

  4. West Graduates’ Constituency: SV Sankanur (BJP)

Frequently Asked Questions

Which political party won the most seats in the recent MLC elections?

The BJP emerged as the biggest winner, securing the highest number of seats across the four states where elections were held.

How many seats did the Congress party win in the MLC elections?

The Congress party had a disappointing performance, managing to win only one seat in the MLC elections. This result was considered a setback for the party.

Did the BJP experience any significant losses despite its overall victory?

Yes, BJP lost the Varanasi teachers' constituency, located in PM Modi’s parliamentary area. They also lost the Nagpur graduates' constituency, which falls in Union Minister Nitin Gadkari’s area.

About the author Sneha

Sneha is a Senior Copy Editor at ABP Live English, covering national and global news, politics, and social developments. She approaches every story with clarity, accuracy, and a reader-focused perspective. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Central University of Jharkhand.
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Published at : 29 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Karnataka Maharashtra JD (U) BJP Congress UP SP BIHAR MLC Elections 2026
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