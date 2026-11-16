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School Assembly News Headlines Today November 16 Top National, International, Sports, Business News
The school assembly news headlines for today, November 16, 2026, are now ready. Students can look through the most important updates to present in their assemblies here.
School Assembly News Headlines: Kickstart your day with a brief round-up of major updates from India and around the world, followed by top sports stories and important education-related developments.
If you’re handling the news segment at your school assembly today, there’s no need to stress. We’ve curated a clean and organised list of key national, international, and sports headlines. These updates will help students stay aware of the latest happenings in the country, globally, and in the sporting arena.
National News
- ‘May Surya Dev Illuminate Everyone’s Life’: PM Modi Extends Chhath Puja Greetings
- ‘India Will Get Lower Import Duties Than Rivals’: Piyush Goyal On US Trade Deal
- BJP Targets Rahul Gandhi Over Italian Politician's ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ Slogan At Congress Summit In Hyderabad
- BJP Says Candidate Selection For 2027 UP Polls Has Not Begun, Dismisses List Of 209 Names
- PM Modi To Attend ASEAN Summit In Manila, With Focus On Maritime Security, Defence And Trade Ties
- Akhilesh Yadav Targets BJP At Agra Rally, Says Dalit Community Has Become More ‘Damdar’
- Delhi Air Quality Improves After Light Rain, But ‘Very Poor’ Category Expected From November 17
- Shiv Sena (UBT) Mouthpiece Warns Sharad Pawar Against NCP Merger Talks, Takes Aim At Sunetra Pawar Camp
- 2 Delhi Ministers Order 50% WFH For Staff As AQI Hits 403, Air Quality Turns ‘Severe’
- ‘Revolutionary, Visionary’: PM Modi, Kharge, Sonia Pay Tribute To Jawaharlal Nehru On 137th Birth Anniversary
- Gujarat BJP MLA’s Nephew Drives Range Rover Into Two-Wheeler, Rapido Passenger Killed; Held & Released Later
- ‘Mysterious Foreign National’: Kangana Ranaut Faces FIR Over Social Media Post About Sonia Gandhi
- Delhi Cop's Son Opens Fire On Two Brothers In Faridabad Road Rage, One On Ventilator
- NCP Merger Buzz Renews As Supriya Sule Meets Praful Patel In Delhi
- Assam Kaziranga Accident: Death Toll Rises To 26, CM Himanta Biswa Sarma To Visit Site
- India Wants Assurances On Sheikh Hasina's Safety, Fair Trial Before Bangladesh Return: Report
- 'PM Doesn't Do That': Sam Pitroda Distances Himself From Rahul Gandhi's Phone-Tapping Charge Against Modi
- 50,000-Person Cap, 10 AM-5 PM Window: Delhi Police's New SOP For Protests At Ramlila Maidan
- MP Man Dies After 'Rasgulla-Like' Bomb Explodes In His Mouth, Friend Who Gave It To Him Booked
- Delhi Air Quality Improves Slightly, But Remains 'Very Poor'; Several Stations Cross 400 AQI
- Low Pressure Over Bay Of Bengal Likely To Intensify Into Cyclonic Storm By November 16: IMD
- India Backs UN Resolution On Palestinian, Syrian Golan Rights; Israel, US Vote Against
- Keralam Doctor Held For Sexually Harassing House Surgeon At Govt Hospital, Minister Assures Action
- PMK Seeks NEET Review As Only 5% Of Students Under Tamil Nadu's 7.5% Quota Clear Exam In First Attempt
International News
- 'Stop Lecturing Others': India's Envoy Vinay Kwatra Hits Back At USCIRF Over Sharjeel Imam Post
- Trump To Meet Putin, Xi Next Week: Nuclear Arms, Iran War On Agenda; No Talks On Ukraine
- Pope Leo XIV Draws 1.5 Million Crowd In Peru's Chiclayo, Calls Return 'A Joy'
- SpaceX Successfully Launches Starship Rocket, Fails In Attempt To Recover Booster
- ASEAN Leaders Agree To Re-engage Myanmar In Stages, Link Return To Peace Progress
- France Sees Fresh Protests Over Rising Living Costs, 106,000 March Nationwide
- ‘There Wasn't Much Trust’: Joe Biden Opens Up About Relationship With Netanyahu 'Deeply Sorry For Disruption': Microsoft Apologises For Global Outage, Rules Out Cyberattack As Cause
- US Flights Resume As FAA Lifts Nationwide Ground Stop After Communications Failure
- 'Because Of Your D***?': Australian PM's Hot-Mic Moment With Minister At Climate Summit Goes Viral
- US Nationwide Ground Stop: Outdated Air Traffic System Overwhelmed By New Technology, Says Trump Admin
- ‘This Is My First Time’: US Ground Stop Catches Student Pilot Midair, Plea To ATC Goes Viral
Business News
- Stock Market Holiday November 10: Why NSE, BSE Are Closed Today; Check Next Trading Session
- Bank Holiday Today, November 10: Banks Closed In 7 Cities; Check Full November Calendar
- Planning A Year-End Vacation After Diwali? 5 Ways To Keep Travel Spending In Check
- Boeing Job Cuts: 2,500 Employees At Risk As 737 Production Target Moves To 2027
- BYD Office Raided In Netherlands As JLR Alleges Defender Copying In Ti7 SUV
- GIFT Nifty Jumps 1.19%: Will Sensex, Nifty Open Higher After Diwali Holiday?
Sports News
- Pakistan Great Wasim Akram Joins Sandpapergate Row, Questions Pat Cummins' Denial
- New YouTube Show Lands Star Cricket Commentators In Trouble With ECB , Ashes Access At Risk
- Vaibhav Sooryavanshi Stuns Cricket World, Becomes Youngest Captain In Men's T20 Cricket History
- IND vs NZ Tests: BCCI Announces Major Squad Change, Kuldeep Yadav Makes Way For Gurnoor Brar
- 'Hardik Jaisa Duniya Mein Nahi': Pakistan Star Makes Huge Admission On Pandya | WATCH
- U19 Hopeful Cricketer Dies By Suicide, 2 Youths Detained Amid Harassment Probe
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