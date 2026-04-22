Senior Civil Servant's Daughter Raped, Strangled With Phone Charger In Delhi; Ex-Help Suspected

22-year-old woman found murdered in Delhi’s Amar Colony. Police suspect sexual assault and strangulation with a charger cable. Ex-domestic help under scanner; probe underway.

By : Sneha | Updated at : 22 Apr 2026 02:12 PM (IST)

A 22-year-old woman was found murdered in South Delhi’s Amar Colony on Wednesday, with suspicion falling on a former domestic worker dismissed around six weeks ago.

A team of FSL has reached the spot where the victim was found dead in a house in Amar Colony.

According to police, the victim was discovered by her family members inside the house under suspicious circumstances, following which the police were alerted.

A team rushed to the spot and initiated an investigation. Preliminary inquiry suggests that the woman was sexually assaulted before being strangled to death using a mobile phone charger cable, sources told PTI.

The victim, aged around 21, was alone at the time of the incident, he added. Police suspect the involvement of a domestic help who used to work at the house before being fired over a month ago. He is said to be absconding, they added.

A case has been registered, and multiple teams have been formed. Further investigation is underway.

 

About the author Sneha

Sneha is a Senior Copy Editor at ABP Live English, covering national and global news, politics, and social developments. She approaches every story with clarity, accuracy, and a reader-focused perspective. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Central University of Jharkhand.
Published at : 22 Apr 2026 02:12 PM (IST)
Delhi Horror Woman Raped In Delhi Senior Civil Servant IRS Woman Killed In Amar Colony Woman Raped In Amar Colony Strangled With Phone Charger Ex-Help Suspected
