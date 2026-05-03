IAF Rescues 2 Children After Deadly Water Tank Accident in UP

In UP’s Siddharthnagar, 3 children fell from a water tank after a ladder broke; 1 died, 2 injured, 2 trapped. On CM Yogi’s orders, an IAF helicopter rescued the stranded children.

By : Sneha | Updated at : 03 May 2026 08:41 PM (IST)
Acting on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath, a large-scale relief and rescue operation was launched following a water tank accident in Belasad Tappa Tharouli village in Navgarh tehsil of Siddharthnagar, Uttar Pradesh. Five children had climbed the tank to shoot a video reel when the ladder gave way, causing three of them to fall. One child died, while two sustained injuries. The remaining two were left stranded on top of the tank.

Upon receiving information about the incident, the Chief Minister took immediate cognisance and directed officials to ensure there was no negligence in rescuing the trapped children. Following his orders, teams from the district administration, police and disaster management reached the site without delay.

What Problems Rescue Team Faced?

District Magistrate Shivsharanappa GN, assessing the gravity of the situation, sought a helicopter from the Relief Commissioner, which was promptly approved.

The rescue operation faced several challenges. Waterlogging around the tank had turned the ground marshy, making it impossible to deploy heavy machinery such as JCBs and cranes. The height of the structure and the broken ladder further complicated access, but teams from the administration and the SDRF continued efforts on the ground.

On the Chief Minister’s directions, assistance was sought from the Indian Air Force. A helicopter was dispatched from Gorakhpur and reached the site on Sunday morning. The Air Force team successfully carried out an aerial rescue, safely airlifting the two stranded children from the top of the tank.

Frequently Asked Questions

What caused the water tank accident?

Three children fell from a water tank when the ladder gave way while they were climbing to shoot a video. One child died and two were injured.

Why couldn't heavy machinery be used for the rescue?

The ground around the tank was waterlogged and marshy, making it impossible to deploy heavy machinery like JCBs and cranes.

About the author Sneha

Sneha is a Senior Copy Editor at ABP Live English, covering national and global news, politics, and social developments. She approaches every story with clarity, accuracy, and a reader-focused perspective. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Central University of Jharkhand.
