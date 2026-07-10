Former Uttar Pradesh Director General of Police (DGP) Brijlal attacked the Samajwadi Party, accusing it of pursuing
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Exclusive: Was Namaz Really Held At Hanumangarhi During SP Rule? Brijlal Alleges, Ex-IPS Denies
Former UP DGP Brijlal accused the Samajwadi Party of appeasement politics, alleging an attempt to organise namaz at an Ayodhya temple during its rule. Former IPS officer VN Rai denied the claims.
- Ex-DGP Brijlal criticized Samajwadi Party for appeasement politics.
- He alleged namaz organizing attempts at an Ayodhya temple.
Frequently Asked Questions
Who made allegations against the Samajwadi Party regarding
What specific incident did Brijlal recall concerning namaz in Ayodhya?
Brijlal alleged that efforts were made to organise namaz at an Ayodhya temple during the Samajwadi Party government. He claimed this attempt was prevented.
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