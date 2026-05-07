Gold Silver Rate Today (May 7): Metals Gain, Check Current Rates Across Major Cities In India

By : Sakshi Arora | Updated at : 07 May 2026 11:29 AM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Gold, silver prices rise amid geopolitical uncertainty, dollar weakness.
  • MCX gold futures climb; silver prices show stronger gains.
  • International bullion prices firm; crude oil also higher.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices traded higher on Thursday, supported by rising crude oil prices, weakness in the US dollar and continued geopolitical uncertainty surrounding the US-Iran negotiations.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery climbed 0.49 per cent, or Rs 755, to touch an intraday high of Rs 1,52,887 around 10:49 am. The yellow metal also touched a session low of Rs 1,52,400 earlier in the day.

Silver prices outperformed gold, with MCX July 3 futures surging 1.49 per cent, or Rs 3,790, to Rs 2,57,055 after hitting an intraday high. The white metal had opened the session at Rs 2,54,998, up 0.68 per cent or Rs 1,733, and slipped to an intraday low of Rs 2,54,722.

Commodity market analysts said the near-term outlook for precious metals remains positive, aided by improving investor sentiment and sustained safe-haven demand amid geopolitical risks.

In international markets, bullion prices also remained firm. COMEX gold rose 0.21 per cent to $4,703 per ounce, while silver advanced 1.12 per cent to $78.17 per ounce.

The rally in precious metals has largely been driven by weakness in the dollar index, which remained below the 98 mark. Investors are also closely tracking developments in West Asia, where the US and Iran continue talks aimed at ending the ongoing conflict.

According to reports, the US has asked Iran to halt its nuclear programme and reopen the Strait of Hormuz. Iran’s Foreign Ministry said Tehran would respond to the proposal, while US President Donald Trump stated that he believes Iran is willing to strike a deal.

Adding to the momentum in bullion markets, crude oil prices also moved higher. Brent crude rose 1.21 per cent to $102.50 per barrel, while US West Texas Intermediate (WTI) gained 1.47 per cent to trade at $96.48 per barrel.

Earlier this week, silver prices had already witnessed fresh buying interest amid the West Asia crisis. On Tuesday, silver futures for July delivery on the MCX rose 0.09 per cent to Rs 2.44 lakh per kg, supported by fresh positions built by traders.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 7

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,239

22 Karat- 13,990

18 Karat- 11,449

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,383

22 Karat- 14,101

18 Karat- 11,771

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Ahmedabad 15,251 13,980 11,439
Gold Rate in Indore 15,251 13,980 11,439
Gold Rate in Lucknow 15,239 13,990 11,449
Gold Rate in Coimbatore 15,383 14,101 11,771
Gold Rate in Bhubaneswar 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Mysore 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Kanpur 15,239 13,990 11,449
Gold Rate in Salem 15,383 14,101 11,771
Gold Rate in Visakhapatnam 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Vijayawada 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Patna 15,251 13,980 11,439

To check Silver price in India today, click here.

Silver Price Across Major Cities In India On May 7

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 275 275,000
Silver Rate in Ahmedabad 270 270,000
Silver Rate in Indore 255 255,000
Silver Rate in Lucknow 270 270,000
Silver Rate in Coimbatore 275 275,000
Silver Rate in Bhubaneswar 275 275,000
Silver Rate in Mysore 270 270,000
Silver Rate in Kanpur 270 270,000
Silver Rate in Salem 275 275,000
Silver Rate in Visakhapatnam 275 275,000
Silver Rate in Vijayawada 275 275,000
Silver Rate in Patna 270 270,000

To check Gold price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

What factors are supporting the rise in gold and silver prices?

Gold and silver prices are rising due to higher crude oil prices, a weaker US dollar, and ongoing geopolitical uncertainty surrounding US-Iran negotiations.

How did gold prices perform on the MCX?

Gold futures for June 5 delivery on the MCX climbed 0.49%, reaching an intraday high of Rs 1,52,887.

Did silver prices outperform gold?

Yes, silver prices outperformed gold. MCX July 3 futures surged 1.49% to an intraday high, while gold futures saw a 0.49% increase.

What is the near-term outlook for precious metals according to analysts?

Commodity market analysts have a positive near-term outlook for precious metals, driven by improving investor sentiment and safe-haven demand due to geopolitical risks.

How do international bullion prices compare to domestic prices?

In international markets, COMEX gold rose 0.21% to $4,703 per ounce, and silver advanced 1.12% to $78.17 per ounce, showing similar firm trends.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 07 May 2026 11:29 AM (IST)
