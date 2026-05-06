Gold Silver Rate Today (May 6): Metals Climb, Check Current Rates Across Major Cities In India

By : Sakshi Arora | Updated at : 06 May 2026 12:45 PM (IST)

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices traded firmly higher on Wednesday, supported by weakness in the US dollar and softer crude oil prices, with silver outperforming the yellow metal in both domestic and global markets.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery opened at Rs 1,52,000 per 10 grams, registering a gain of Rs 2,247 or 1.5 per cent over the previous close of Rs 1,49,753.

At around 11:30 am, gold was trading at Rs 1,52,419, up Rs 2,666 or 1.78 per cent. During the session, the precious metal touched an intraday high of Rs 1,52,450, while the day’s low stood at Rs 1,51,653, which was still higher by Rs 1,900 or 1.26 per cent from the previous close.

Silver prices also witnessed a strong rally. MCX silver futures for July 3 delivery opened at Rs 2,49,316 per kg, up Rs 5,000 or 2.04 per cent. The contract later climbed further to Rs 2,51,699 per kg, gaining Rs 7,383 or 3.02 per cent.

In international markets, bullion prices also remained upbeat. COMEX gold advanced 1.92 per cent to $4,656 per ounce, while silver rose 3.45 per cent to $76.12 per ounce.

Analysts said gold prices rebounded after recovering from a one-month low, aided by easing concerns surrounding US-Iran tensions and relative stability in crude oil prices. However, expectations of a prolonged high-interest-rate environment and elevated crude prices continue to limit sharper gains in bullion.

The dollar index slipped 0.34 per cent to 97.97, supporting precious metal prices. A weaker dollar typically makes gold and silver more attractive for holders of other currencies.

Meanwhile, international crude oil prices remained under pressure. Brent crude declined 2.30 per cent to $107.33 per barrel, while US West Texas Intermediate crude fell 3 per cent to $99.12 per barrel on Tuesday.

Separately, silver prices also gained support from fresh buying interest in futures trade. According to PTI, silver futures for July delivery on Tuesday rose Rs 225, or 0.09 per cent, to Rs 2,44,120 per kg on the MCX amid the ongoing West Asia crisis. Analysts said fresh positions created by traders contributed to the rise in silver prices.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 6

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,144

22 Karat- 13,885

18 Karat- 11,363

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,328

22 Karat- 14,050

18 Karat- 11,720

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,131

22 Karat- 13,870

18 Karat- 11,348

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,131

22 Karat- 13,870

18 Karat- 11,348

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,131

22 Karat- 13,870

18 Karat- 11,348

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,131

22 Karat- 13,870

18 Karat- 11,348

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,131 13,870 11,348
Gold Rate in Ahmedabad 15,134 13,875 11,353
Gold Rate in Indore 15,134 13,875 11,353
Gold Rate in Lucknow 15,144 13,885 11,363
Gold Rate in Coimbatore 15,328 14,050 11,720
Gold Rate in Bhubaneswar 15,131 13,870 11,348
Gold Rate in Mysore 15,131 13,870 11,348
Gold Rate in Kanpur 15,144 13,885 11,363
Gold Rate in Salem 15,328 14,050 11,720
Gold Rate in Visakhapatnam 15,131 13,870 11,348
Gold Rate in Vijayawada 15,131 13,870 11,348
Gold Rate in Patna 15,134 13,875 11,353

To check Silver price in India today, click here.

Silver Price Across Major Cities In India On May 6

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 270 270,000
Silver Rate in Ahmedabad 265 265,000
Silver Rate in Indore 255 255,000
Silver Rate in Lucknow 265 265,000
Silver Rate in Coimbatore 270 270,000
Silver Rate in Bhubaneswar 270 270,000
Silver Rate in Mysore 265 265,000
Silver Rate in Kanpur 265 265,000
Silver Rate in Salem 270 270,000
Silver Rate in Visakhapatnam 270 270,000
Silver Rate in Vijayawada 270 270,000
Silver Rate in Patna 265 265,000

To check Gold price in India today, click here.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 06 May 2026 12:45 PM (IST)
