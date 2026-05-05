HomeBusinessPersonal Finance

Gold Silver Rate Today (May 5): Metals Climb As Safe Haven, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 05 May 2026 02:20 PM (IST)
  • Gold and silver prices increased due to buying interest and global cues.
  • Gold futures for August delivery rose, supported by market participants' positions.
  • Silver futures for July delivery also edged up amid geopolitical concerns.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices moved higher on Tuesday, supported by fresh buying interest and firm global cues, with both precious metals recording gains in futures trade.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for August delivery advanced by Rs 254, or 0.17 per cent, to trade at Rs 1,53,100 per 10 grams, with a turnover of 74 lots. Analysts attributed the rise to fresh positions created by market participants, backed by steady demand in the spot market.

Tracking the domestic trend, international gold prices also strengthened. In New York, gold futures were trading 0.50 per cent higher at $4,544.62 per ounce.

Silver prices also edged up on Tuesday, supported by geopolitical concerns, particularly tensions in West Asia, which kept safe-haven demand intact.

On the MCX, silver futures for July delivery rose by Rs 225 to Rs 2,44,120 per kg in a turnover of 982 lots. This marked an increase of 0.09 per cent in futures trade. Analysts said the uptick was driven by fresh buying activity among traders.

In the global market, Comex silver futures climbed 2.36 per cent to $78.29 per ounce, reflecting continued strength in international prices.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 5

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 14,923

22 Karat- 13,690

18 Karat- 11,204

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,077

22 Karat- 13,820

18 Karat- 11,530

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 14,918

22 Karat- 13,675

18 Karat- 11,189

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 14,918

22 Karat- 13,675

18 Karat- 11,189

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 14,918

22 Karat- 13,675

18 Karat- 11,189

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 14,918

22 Karat- 13,675

18 Karat- 11,189

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 14,918 13,675 11,189
Gold Rate in Ahmedabad 14,923 13,680 11,194
Gold Rate in Indore 14,923 13,680 11,194
Gold Rate in Lucknow 14,923 13,690 11,204
Gold Rate in Coimbatore 15,077 13,820 11,530
Gold Rate in Bhubaneswar 14,918 13,675 11,189
Gold Rate in Mysore 14,918 13,675 11,189
Gold Rate in Kanpur 14,923 13,690 11,204
Gold Rate in Salem 15,077 13,820 11,530
Gold Rate in Visakhapatnam 14,918 13,675 11,189
Gold Rate in Vijayawada 14,918 13,675 11,189
Gold Rate in Patna 14,923 13,680 11,194

Silver Price Across Major Cities In India On May 5

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 265 265,000
Silver Rate in Ahmedabad 255 255,000
Silver Rate in Indore 255 255,000
Silver Rate in Lucknow 255 255,000
Silver Rate in Coimbatore 265 265,000
Silver Rate in Bhubaneswar 265 265,000
Silver Rate in Mysore 255 255,000
Silver Rate in Kanpur 255 255,000
Silver Rate in Salem 265 265,000
Silver Rate in Visakhapatnam 265 265,000
Silver Rate in Vijayawada 265 265,000
Silver Rate in Patna 255 255,000

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices increase today?

Gold and silver prices rose due to fresh buying interest and firm global cues. Geopolitical concerns, especially in West Asia, also supported silver prices by maintaining safe-haven demand.

What was the price of gold futures for August delivery on MCX?

Gold futures for August delivery on the MCX advanced by Rs 254, or 0.17 percent, trading at Rs 1,53,100 per 10 grams.

What drove the increase in silver prices on MCX?

Silver futures for July delivery on the MCX rose by Rs 225, marking a 0.09 percent increase. Analysts attributed this uptick to fresh buying activity among traders.

How much did gold futures increase in New York?

In New York, gold futures were trading 0.50 percent higher at $4,544.62 per ounce, mirroring the strengthening trend seen in domestic markets.

What was the price of Comex silver futures?

Comex silver futures climbed 2.36 percent, reflecting continued strength in international prices. This indicates a positive global trend for silver.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 05 May 2026 02:20 PM (IST)
