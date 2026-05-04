HomeBusinessPersonal Finance

Gold Silver Rate Today (May 4): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 04 May 2026 01:18 PM (IST)
  • Gold and silver prices fell Monday due to easing US-Iran tensions.
  • MCX gold futures declined, trading below Rs 1,51,000 per 10 grams.
  • Silver prices also dropped on MCX, extending last week's weakness.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices edged lower on Monday, extending recent weakness as signs of easing tensions between the US and Iran reduced safe-haven demand for precious metals.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 opened at Rs 1,51,150, down Rs 382 from the previous close of Rs 1,51,532. By around 11.30 am, the yellow metal was trading at Rs 1,50,623, a decline of Rs 729 or 0.48 per cent. During the session, gold touched a low of Rs 1,50,400 and a high of Rs 1,51,347.

Silver prices also remained under pressure. MCX July 3 contracts opened slightly lower at Rs 2,50,699 compared to the previous close of Rs 2,50,937. The metal slipped further to Rs 2,49,600, down Rs 1,337 or 0.53 per cent. Intraday, silver hit a low of Rs 2,49,600 and a high of Rs 2,51,231.

In global markets, the trend remained weak. COMEX gold was down 0.55 per cent at $4,619 per ounce, while silver declined 0.48 per cent to $76.065 per ounce.

Market experts said bullion extended last week’s decline, hovering near one-month lows, as a stronger US dollar and elevated crude oil prices weighed on sentiment. The easing of US-Iran tensions has also reduced the appeal of safe-haven assets.

US President Donald Trump announced plans to assist vessels stranded in the Strait of Hormuz under ‘Project Freedom’, aimed at ensuring safe passage. However, he warned of a strong response if Iran posed any threat.

Meanwhile, crude oil prices also softened, with Brent crude falling 0.61 per cent to $107.51 per barrel and WTI declining 2.77 per cent to $99.11 per barrel.

Analysts expect bullion to remain volatile in the near term, with global cues, currency movements and geopolitical developments continuing to drive price action.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 4

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,093 13,835 11,320
Gold Rate in Ahmedabad 15,103 13,840 11,330
Gold Rate in Indore 15,103 13,840 11,330
Gold Rate in Lucknow 15,113 13,850 11,350
Gold Rate in Coimbatore 15,273 14,000 11,680
Gold Rate in Bhubaneswar 15,093 13,835 11,320
Gold Rate in Mysore 15,093 13,835 11,320
Gold Rate in Kanpur 15,113 13,850 11,350
Gold Rate in Salem 15,273 14,000 11,680
Gold Rate in Visakhapatnam 15,093 13,835 11,320
Gold Rate in Vijayawada 15,093 13,835 11,320
Gold Rate in Patna 15,103 13,840 11,330

Silver Price Across Major Cities In India On May 4

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 270 270,000
Silver Rate in Ahmedabad 265 265,000
Silver Rate in Indore 265 265,000
Silver Rate in Lucknow 265 265,000
Silver Rate in Coimbatore 270 270,000
Silver Rate in Bhubaneswar 270 270,000
Silver Rate in Mysore 265 265,000
Silver Rate in Kanpur 265 265,000
Silver Rate in Salem 270 270,000
Silver Rate in Visakhapatnam 270 270,000
Silver Rate in Vijayawada 270 270,000
Silver Rate in Patna 265 265,000

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices decrease on Monday?

Gold and silver prices slipped due to easing tensions between the US and Iran, which reduced safe-haven demand for precious metals.

What were the trading prices for gold futures on MCX on Monday?

Gold futures for June 5 opened at Rs 1,51,150 and were trading at Rs 1,50,623 by 11:30 am, showing a decline of Rs 729.

How did silver prices perform on MCX on Monday?

MCX July 3 silver contracts opened slightly lower and slipped further to Rs 2,49,600, down Rs 1,337 or 0.53%.

What factors are influencing bullion prices according to market experts?

A stronger US dollar, elevated crude oil prices, and reduced US-Iran tensions are weighing on gold and silver sentiment, pushing them towards one-month lows.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 04 May 2026 01:18 PM (IST)
