Gold Silver Rate Today (April 29): Prices Climb, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 29 Apr 2026 12:29 PM (IST)
  • Gold and silver prices edged higher globally ahead of Fed decision.
  • MCX gold faced resistance near Rs 1.5 lakh per 10 grams.
  • Silver prices showed gains with resistance near Rs 2.44 lakh.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices traded higher on Wednesday, supported by cautious positioning ahead of the US Federal Reserve’s interest rate decision, even as both metals moved within a tight range.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 opened at Rs 1,50,720 per 10 grams, marking a rise of Rs 693 or 0.46 per cent compared with the previous close of Rs 1,50,027. However, the metal trimmed early gains and was trading slightly lower by Rs 56 or 0.04 per cent at Rs 1,49,971 around 11:30 am. During the session, gold touched a low of Rs 1,49,720 and a high of Rs 1,51,527.

Silver prices also moved higher. MCX silver futures for July 3 began the session at Rs 2,43,589 per kg, up Rs 826 or 0.34 per cent from the previous close of Rs 2,42,763. At the time of writing, silver was trading at Rs 2,38,738, up Rs 1,393 or 0.6 per cent. The metal recorded an intraday low of Rs 2,37,607 and a high of Rs 2,38,750.

In international markets, both metals remained in positive territory. COMEX gold rose 0.19 per cent to $4,616 per ounce, while COMEX silver gained 0.81 per cent to $73.81 per ounce.

Market experts noted that MCX gold is encountering resistance near the Rs 1,50,000-Rs 1,51,000 range, with further upside dependent on a sustained move above these levels. A break above Rs 1,51,000 could push prices towards Rs 1,52,000-Rs 1,53,000, while slipping below Rs 1,49,000 may trigger profit booking.

For silver, resistance is seen in the Rs 2,44,000-Rs 2,46,000 zone, while a fall below Rs 2,43,000 could drag prices towards Rs 2,41,000. Analysts said volatility is likely to persist in the near term amid global macro uncertainty and geopolitical developments.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 29

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,153

22 Karat- 13,890

18 Karat- 11,368

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,219

22 Karat- 13,950

18 Karat- 11,635

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,137

22 Karat- 13,875

18 Karat- 11,353

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,137

22 Karat- 13,875

18 Karat- 11,353

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,137

22 Karat- 13,875

18 Karat- 11,353

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,137

22 Karat- 13,875

18 Karat- 11,353

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,137 13,875 11,353
Gold Rate in Ahmedabad 15,143 13,880 11,358
Gold Rate in Indore 15,143 13,880 11,358
Gold Rate in Lucknow 15,153 13,890 11,368
Gold Rate in Coimbatore 15,219 13,950 11,635
Gold Rate in Bhubaneswar 15,137 13,875 11,353
Gold Rate in Mysore 15,137 13,875 11,353
Gold Rate in Kanpur 15,153 13,890 11,368
Gold Rate in Salem 15,219 13,950 11,635
Gold Rate in Visakhapatnam 15,137 13,875 11,353
Gold Rate in Vijayawada 15,137 13,875 11,353
Gold Rate in Patna 15,143 13,880 11,358

Silver Price Across Major Cities In India On April 29

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 265 265,000
Silver Rate in Ahmedabad 260 260,000
Silver Rate in Indore 260 260,000
Silver Rate in Lucknow 260 260,000
Silver Rate in Coimbatore 265 265,000
Silver Rate in Bhubaneswar 265 265,000
Silver Rate in Mysore 260 260,000
Silver Rate in Kanpur 260 260,000
Silver Rate in Salem 265 265,000
Silver Rate in Visakhapatnam 265 265,000
Silver Rate in Vijayawada 265 265,000
Silver Rate in Patna 260 260,000

Frequently Asked Questions

What was the opening price for gold futures on MCX?

Gold futures for June 5 opened at Rs 1,50,720 per 10 grams on MCX, marking a rise from the previous close.

How did silver prices perform on MCX?

MCX silver futures for July 3 opened higher by Rs 826 or 0.34% from the previous close, and was trading up at the time of writing.

What are the resistance levels for MCX gold?

MCX gold is encountering resistance near the Rs 1,50,000-Rs 1,51,000 range. A sustained move above these levels is needed for further upside.

What is the silver price per gram in Delhi?

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 29 Apr 2026 12:29 PM (IST)
