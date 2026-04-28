Gold Silver Rate Today (April 28): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today (April 28): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 28 Apr 2026 01:56 PM (IST)
  • Gold and silver prices fell amid geopolitical tensions and rising oil.
  • MCX gold and silver futures experienced significant price declines.
  • Market sentiment remains cautious due to volatility and uncertainty.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices declined on Tuesday, coming under pressure amid elevated geopolitical tensions between the US and Iran and a sharp rise in crude oil prices, which moved past the $110 mark.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery slipped, hitting an intraday low of Rs 1,50,450 per 10 grams, down Rs 1,271 or 0.83 per cent. The metal touched a high of Rs 1,51,802 during the session before easing. At the last count, gold was trading at Rs 1,50,600, lower by Rs 1,121 or 0.74 per cent.

Silver prices saw steeper losses. MCX May 5 futures fell to an intraday low of Rs 2,36,600 per kg, down Rs 5,224 or 2.16 per cent. The session high stood at Rs 2,41,250. Silver was last quoted at Rs 2,37,600, down Rs 4,224 or 1.75 per cent.

Market experts said near-term sentiment in precious metals remains cautious amid volatility and geopolitical uncertainty. Gold is facing resistance around Rs 1,52,000, with a move above this level required to regain momentum, while a fall below Rs 1,51,000 could trigger further profit booking.

For silver, prices continue to hover near Rs 2,40,000, reflecting weak buying interest. A sustained move above Rs 2,42,000-Rs 2,44,000 could support a recovery, while a breach below Rs 2,40,000 may intensify downside pressure.

In global markets, bullion also traded lower. COMEX gold declined 0.27 per cent to $4,680 per ounce, while silver fell 0.73 per cent to $74.48 per ounce.

Despite the current dip, gold has gained over 40 per cent in dollar terms over the past year, while silver has surged 125 per cent.

Geopolitical tensions remained elevated as negotiations between the US and Iran showed signs of strain. While Iran proposed reopening the Strait of Hormuz and initiating nuclear talks following the removal of US maritime restrictions, Washington is reportedly seeking a broader resolution, keeping uncertainty high.

Meanwhile, crude oil prices climbed towards their 52-week highs. Brent crude rose to an intraday high of $111.31 per barrel, up around 3 per cent, while US WTI crude gained 2.53 per cent to $98.81, adding to pressure on bullion markets.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 28

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,315

22 Karat- 14,040

18 Karat- 11,490

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,328

22 Karat- 14,100

18 Karat- 11,760

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,300

22 Karat- 14,025

18 Karat- 11,475

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,300

22 Karat- 14,025

18 Karat- 11,475

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,300

22 Karat- 14,025

18 Karat- 11,475

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,300

22 Karat- 14,025

18 Karat- 11,475

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,300 14,025 11,475
Gold Rate in Ahmedabad 15,305 14,030 11,480
Gold Rate in Indore 15,305 14,030 11,480
Gold Rate in Lucknow 15,315 14,040 11,490
Gold Rate in Coimbatore 15,382 14,100 11,760
Gold Rate in Bhubaneswar 15,300 14,025 11,475
Gold Rate in Mysore 15,300 14,025 11,475
Gold Rate in Kanpur 15,315 14,040 11,490
Gold Rate in Salem 15,382 14,100 11,760
Gold Rate in Visakhapatnam 15,300 14,025 11,475
Gold Rate in Vijayawada 15,300 14,025 11,475
Gold Rate in Patna 15,305 14,030 11,480

Silver Price Across Major Cities In India On April 28

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 265 265,000
Silver Rate in Ahmedabad 260 260,000
Silver Rate in Indore 260 260,000
Silver Rate in Lucknow 260 260,000
Silver Rate in Coimbatore 265 265,000
Silver Rate in Bhubaneswar 265 265,000
Silver Rate in Mysore 260 260,000
Silver Rate in Kanpur 260 260,000
Silver Rate in Salem 265 265,000
Silver Rate in Visakhapatnam 265 265,000
Silver Rate in Vijayawada 265 265,000
Silver Rate in Patna 260 260,000

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices decline on Tuesday?

Gold and silver prices declined due to elevated geopolitical tensions between the US and Iran and a sharp rise in crude oil prices, which surpassed $110 per barrel.

What were the intraday lows for gold and silver futures on the MCX?

Gold futures for June 5 delivery hit an intraday low of Rs 1,50,450 per 10 grams, while MCX May 5 silver futures fell to an intraday low of Rs 2,36,600 per kg.

What are the key resistance and support levels for gold and silver prices?

Gold faces resistance around Rs 1,52,000 and support at Rs 1,51,000. Silver needs to move above Rs 2,42,000-Rs 2,44,000 for recovery, with a breach below Rs 2,40,000 intensifying downside pressure.

How have gold and silver performed globally over the past year?

Despite the current dip, gold has gained over 40 per cent in dollar terms globally over the past year. Silver has surged significantly, by 125 per cent.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 28 Apr 2026 01:56 PM (IST)
Silver Price Today Silver Rate Today Old Price Today 10 April 2026 Silver Rate Live Updates 22 Carat Gold Price India 24 Carat Gold Price India 18 Carat Gold Price India Gold Price Fall Today Reasons City-wise Gold Rates Chennai Mumbai Delhi Gold Price Today 17 April 2026 Gold Price Today 28 April 2026
