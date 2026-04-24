Gold Silver Rate Today (April 24): Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,310

22 Karat- 14,035

18 Karat- 11,486

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,382

22 Karat- 14,100

18 Karat- 11,760

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Price Today in Major Indian Cities

Silver Price Across Major Cities In India On April 24

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

