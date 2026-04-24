HomeBusinessPersonal FinanceGold Silver Rate Today (April 24): Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today (April 24): Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 24 Apr 2026 01:01 PM (IST)
  • Gold and silver prices declined on Friday.
  • Stronger dollar, rising bond yields pressured metals.
  • Geopolitical uncertainty added to market caution.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices traded lower on Friday, extending weakness in early trade as a stronger US dollar, rising bond yields and persistent geopolitical uncertainty weighed on sentiment.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery opened 0.39 per cent, or Rs 594, lower at Rs 1,51,167 per 10 grams against the previous close of Rs 1,51,761. The metal later fell further to an intraday low of Rs 1,50,750, down Rs 1,011 or 0.66 per cent. It was last seen trading at Rs 1,51,449, lower by Rs 312 or 0.21 per cent, after touching a session high of Rs 1,51,457.

Silver also remained under pressure. MCX May 5 futures dropped as much as 0.95 per cent, or Rs 2,313, to hit an intraday low of Rs 2,39,200 per kg. The metal was later quoted at Rs 2,41,345, down Rs 168 or 0.07 per cent, with an intraday high of Rs 2,41,382.

Weakness was mirrored in global markets. COMEX gold slipped nearly 1 per cent to $4,684 per ounce, while COMEX silver declined around 1 per cent to $74.81 per ounce.

Analysts said bullion prices are facing pressure from a firm US dollar and elevated bond yields, which reduce the appeal of non-yielding assets like gold and silver. Rising crude oil prices, with Brent trading above $100 per barrel and up around 2 per cent, have further stoked inflation concerns.

Market sentiment also remained cautious amid ongoing geopolitical tensions in West Asia, including developments around the Strait of Hormuz and stalled US-Iran negotiations.

Higher oil prices are fuelling concerns over inflation and the possibility of interest rates staying elevated for longer, which tends to weigh on precious metals despite their traditional role as a hedge.

Meanwhile, domestic equity benchmarks Sensex and Nifty were also trading up to 1 per cent lower in early deals, reflecting broader risk aversion across markets.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 24

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,310

22 Karat- 14,035

18 Karat- 11,486

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,382

22 Karat- 14,100

18 Karat- 11,760

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,295

22 Karat- 14,020

18 Karat- 11,471

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,295 14,020 11,471
Gold Rate in Ahmedabad 15,300 14,025 11,476
Gold Rate in Indore 15,300 14,025 11,476
Gold Rate in Lucknow 15,310 14,035 11,486
Gold Rate in Coimbatore 15,382 14,100 11,760
Gold Rate in Bhubaneswar 15,295 14,020 11,471
Gold Rate in Mysore 15,295 14,020 11,471
Gold Rate in Kanpur 15,310 14,035 11,486
Gold Rate in Salem 15,382 14,100 11,760
Gold Rate in Visakhapatnam 15,295 14,020 11,471
Gold Rate in Vijayawada 15,295 14,020 11,471
Gold Rate in Patna 15,300 14,025 11,476

Silver Price Across Major Cities In India On April 24

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 265 265,000
Silver Rate in Ahmedabad 260 260,000
Silver Rate in Indore 260 260,000
Silver Rate in Lucknow 260 260,000
Silver Rate in Coimbatore 265 265,000
Silver Rate in Bhubaneswar 265 265,000
Silver Rate in Mysore 260 260,000
Silver Rate in Kanpur 260 260,000
Silver Rate in Salem 265 265,000
Silver Rate in Visakhapatnam 265 265,000
Silver Rate in Vijayawada 265 265,000
Silver Rate in Patna 260 260,000

Frequently Asked Questions

Why are gold and silver prices falling?

Gold and silver prices are trading lower due to a stronger US dollar, rising bond yields, and geopolitical uncertainty. These factors reduce the appeal of non-yielding assets like precious metals.

What is the current MCX June gold futures price?

As of the article's reporting, MCX gold futures for June 5 delivery were trading lower than their previous close, with specific price points mentioned showing a decrease.

How is silver performing on the MCX?

MCX May 5 silver futures were also under pressure, dropping to an intraday low and trading lower than their previous close, indicating weakness in the silver market.

What are the gold prices in Delhi for different karats?

In Delhi, 24 karat gold was priced at Rs 15,310 per gram, 22 karat at Rs 14,035 per gram, and 18 karat at Rs 11,486 per gram.

What is the silver price per gram in Chennai?

The current silver price in Chennai stands at Rs 265 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 24 Apr 2026 01:01 PM (IST)
