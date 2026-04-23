Gold Silver Rate Today (April 23): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today (April 23): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 23 Apr 2026 02:51 PM (IST)
  • Gold and silver prices fell amid weak demand and global concerns.
  • Rising crude oil prices fueled inflation, suggesting higher interest rates.
  • Geopolitical tensions, including Iran's actions, added market caution.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices declined on Thursday, weighed down by weak demand and unfavourable global cues, as rising crude oil prices and geopolitical tensions kept investors cautious.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June delivery fell Rs 707, or 0.46 per cent, to Rs 1,51,950 per 10 grams, with a turnover of 564 lots. The drop came amid subdued spot demand and weakness in international markets.

Globally, gold futures were trading 0.83 per cent lower at $4,700.79 per ounce in New York, reflecting a broader softening trend in bullion.

Silver prices also remained under pressure, tracking gold and reacting to macroeconomic concerns.

Firm crude oil prices added to inflation concerns, raising the likelihood of interest rates staying elevated for longer. Higher oil costs typically increase production and transportation expenses, fuelling inflationary pressures.

While gold is often seen as a hedge against inflation, a high interest rate environment tends to reduce its appeal, as investors shift towards yield-bearing assets.

Market sentiment also remained cautious amid uncertainty surrounding stalled US-Iran negotiations. Tensions escalated after Iran seized two vessels in the Strait of Hormuz, a key global trade route, tightening its grip on regional shipping lanes.

The US has continued its naval blockade of Iranian maritime trade, while Iran signalled that any meaningful ceasefire would depend on lifting these restrictions.

With global risks and policy uncertainties in play, bullion markets are likely to remain volatile in the near term.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 23

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,370

22 Karat- 14,090

18 Karat- 11,531

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,448

22 Karat- 14,160

18 Karat- 11,810

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,355 14,075 11,516
Gold Rate in Ahmedabad 15,360 14,080 11,521
Gold Rate in Indore 15,360 14,080 11,521
Gold Rate in Lucknow 15,370 14,090 11,531
Gold Rate in Coimbatore 15,448 14,160 11,810
Gold Rate in Bhubaneswar 15,355 14,075 11,516
Gold Rate in Mysore 15,355 14,075 11,516
Gold Rate in Kanpur 15,370 14,090 11,531
Gold Rate in Salem 15,448 14,160 11,810
Gold Rate in Visakhapatnam 15,355 14,075 11,516
Gold Rate in Vijayawada 15,355 14,075 11,516
Gold Rate in Patna 15,360 14,080 11,521

Silver Price Across Major Cities In India On April 23

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 270 270,000
Silver Rate in Ahmedabad 260 260,000
Silver Rate in Indore 260 260,000
Silver Rate in Lucknow 260 260,000
Silver Rate in Coimbatore 270 270,000
Silver Rate in Bhubaneswar 270 270,000
Silver Rate in Mysore 260 260,000
Silver Rate in Kanpur 260 260,000
Silver Rate in Salem 270 270,000
Silver Rate in Visakhapatnam 270 270,000
Silver Rate in Vijayawada 270 270,000
Silver Rate in Patna 260 260,000

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices decline on Thursday?

Gold and silver prices declined due to weak demand and unfavorable global cues, including rising crude oil prices and geopolitical tensions.

What is the current price of June gold futures on MCX?

June gold futures on the MCX fell by Rs 707, or 0.46 per cent, to Rs 1,51,950 per 10 grams.

How do rising crude oil prices affect inflation and gold prices?

Rising crude oil prices increase production and transportation costs, fueling inflation. This can lead to higher interest rates, making gold less attractive as investors favor yield-bearing assets.

What are the geopolitical tensions mentioned in the article?

Market sentiment is cautious due to uncertainty surrounding US-Iran negotiations, escalating after Iran seized two vessels in the Strait of Hormuz.

What is the silver price per gram in Delhi today?

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 23 Apr 2026 02:51 PM (IST)
Top Headlines

Personal Finance
Gold Silver Rate Today (April 23): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India
Gold Silver Rate Today (April 23): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India
Personal Finance
Got A New Debit Or Credit Card? RBI Just Made Sure Your SIPs And Insurance Don't Stop With It
Got A New Debit Or Credit Card? RBI Just Made Sure Your SIPs And Insurance Don't Stop With It
Personal Finance
Growth Is Not Enough: Why Dividend Yield Funds Add Stability To Your Portfolio
Growth Is Not Enough: Why Dividend Yield Funds Add Stability To Your Portfolio
Personal Finance
8th Pay Commission: Deadline Open Till April 30, Consultations Begin Soon
8th Pay Commission Meetings Begin: What Govt Employees Should Expect
ELECTION UPDATE: Bengal voting turns tense as violence, identity politics dominate phase 1
ELECTION UPDATE: Tension in Murshidabad eases, Kabir continues campaign amid heavy security
ELECTION UPDATE: PM campaign rally in Nadia focuses on security, CAA and political attack
ELECTION UPDATE: EC seeks report after Kumarganj attack on BJP candidate in Bengal polls
ELECTION UPDATE: BJP candidate alleges attack during booth visit in Kumarganj, tension rises
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
