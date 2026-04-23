Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,370

22 Karat- 14,090

18 Karat- 11,531

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,448

22 Karat- 14,160

18 Karat- 11,810

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,355

22 Karat- 14,075

18 Karat- 11,516

Gold Price Today in Major Indian Cities

Silver Price Across Major Cities In India On April 23

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

