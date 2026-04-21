Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026NonStopZindagiIdeas of IndiaIPL 2026Israel Iran ConflictEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
Gold Silver Rate Today (April 21): Prices Fall, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 21 Apr 2026 02:03 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices edged lower on Tuesday as global uncertainty and cautious investor sentiment weighed on bullion.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery were trading at Rs 1,53,415, down 0.34 per cent or Rs 528. The yellow metal was also seen at Rs 1,53,585 per 10 grams, lower by Rs 358 or 0.23 per cent around 11:55 am, after touching an intraday high of Rs 1,53,992.

Silver prices also declined during the session. MCX May futures were down about 0.92 per cent, or Rs 2,335, at Rs 2,50,210 per kg. The metal had earlier hit an intraday high of Rs 2,51,743 and was last trading at Rs 2,50,903, down Rs 1,642 or 0.65 per cent.

The weakness in domestic markets mirrored global trends. On COMEX, gold slipped 0.43 per cent to $4,807 per ounce, while silver fell 1.44 per cent to $78.885 per ounce.

A commodity market expert said lingering uncertainty around the US-Iran ceasefire and upcoming macroeconomic events has kept investors cautious, leading to a mild pullback in bullion prices.

Markets remain on edge over whether fresh negotiations will take place before the ceasefire expires later this week, with mixed signals from both sides adding to volatility. While US President Donald Trump said a delegation led by Vice President JD Vance would head to Pakistan for talks, Iranian officials indicated discussions may not proceed as long as the US naval blockade continues. However, reports suggest Tehran could still engage through regional intermediaries.

Geopolitical tensions have also been highlighted by recent developments, including the US capture of an Iran-flagged vessel.

The expert added that attention has also shifted to domestic US developments, particularly the Senate confirmation hearing of Federal Reserve Chair nominee Kevin Warsh. His relatively hawkish stance and preference for a leaner balance sheet have weighed on bullion sentiment.

With uncertainty persisting on both geopolitical and policy fronts, gold and silver remain under pressure in the near term.

Meanwhile, oil prices also declined, adding to the cautious mood. Brent crude futures fell 1.71 per cent to $93.84 per barrel, while US West Texas Intermediate (WTI) was down 2 per cent at $85.5.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 21

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,544

22 Karat- 14,250

18 Karat- 11,662

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,600

22 Karat- 14,300

18 Karat- 11,855

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Ahmedabad 15,534 14,240 11,652
Gold Rate in Indore 15,534 14,240 11,652
Gold Rate in Lucknow 15,544 14,250 11,662
Gold Rate in Coimbatore 15,600 14,300 11,855
Gold Rate in Bhubaneswar 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Mysore 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Kanpur 15,544 14,250 11,662
Gold Rate in Salem 15,600 14,300 11,855
Gold Rate in Visakhapatnam 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Vijayawada 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Patna 15,534 14,240 11,652

Silver Price Across Major Cities In India On April 21

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 275 275,000
Silver Rate in Ahmedabad 265 265,000
Silver Rate in Indore 265 265,000
Silver Rate in Lucknow 265 265,000
Silver Rate in Coimbatore 275 275,000
Silver Rate in Bhubaneswar 275 275,000
Silver Rate in Mysore 265 265,000
Silver Rate in Kanpur 265 265,000
Silver Rate in Salem 275 275,000
Silver Rate in Visakhapatnam 275 275,000
Silver Rate in Vijayawada 275 275,000
Silver Rate in Patna 265 265,000

Also read

Frequently Asked Questions

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Silver Price Today Silver Rate Today Old Price Today 10 April 2026 Silver Rate Live Updates 22 Carat Gold Price India 24 Carat Gold Price India 18 Carat Gold Price India Gold Price Fall Today Reasons City-wise Gold Rates Chennai Mumbai Delhi Gold Price Today 17 April 2026 Gold Price Today 21 April 2026
Advertisement

Photo Gallery

Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Ranjit Kumar
Ranjit Kumar
OPINION | Why India Has Invited 54 African Leaders
Opinion
Embed widget