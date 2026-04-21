Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,544

22 Karat- 14,250

18 Karat- 11,662

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,600

22 Karat- 14,300

18 Karat- 11,855

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Price Today in Major Indian Cities

Silver Price Across Major Cities In India On April 21

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

