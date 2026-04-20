Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026NonStopZindagiIdeas of IndiaIPL 2026Israel Iran ConflictEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeBusinessPersonal Finance

Gold Silver Rate Today (April 20): Prices Take A Hit, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 20 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Gold and silver prices fell amid weak demand and global signals.
  • Geopolitical tensions and economic data are expected to drive volatility.
  • Last week saw gold and silver prices rise significantly.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices edged lower on Monday, weighed down by subdued demand and negative global signals, even as markets brace for a crucial week driven by geopolitical developments and key economic data.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June delivery declined Rs 1,310, or 0.85 per cent, to Rs 1,53,299 per 10 grams, with a turnover of 1,119 lots. The fall came amid weak spot demand and softer international trends. In global markets, gold futures dropped 0.87 per cent to $4,788.31 per ounce in New York.

Silver also remained under pressure at the start of the week, tracking the overall weakness in precious metals.

Despite Monday’s decline, analysts expect heightened volatility ahead. Escalating tensions in West Asia, particularly around the Strait of Hormuz, and a series of macroeconomic releases, including US retail sales, housing data and consumer sentiment, are likely to shape the near-term direction for bullion.

Geopolitical uncertainty has intensified after Iran reversed its decision to reopen the Strait of Hormuz following the US’s continued blockade of its ports. The situation has added to volatility, with India also raising concerns after two of its oil-carrying vessels altered course following an encounter with Iranian forces.

Last week, bullion prices had posted gains, with gold rising Rs 1,957, or 1.3 per cent, to settle at Rs 1.54 lakh per 10 grams, while silver surged Rs 13,868, or 5.7 per cent, to Rs 2.57 lakh per kg on the MCX.

Analysts noted that safe-haven demand, a weaker dollar and improving sentiment in industrial metals had supported prices in recent sessions. However, ongoing policy uncertainty and geopolitical risks continue to drive sharp swings in the market.

Looking ahead, investors will also track developments around the US Federal Reserve, including the Senate confirmation hearing of Kevin Warsh as the new Fed Chair, which could influence expectations around future interest rate moves.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 20

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,544

22 Karat- 14,250

18 Karat- 11,662

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,600

22 Karat- 14,300

18 Karat- 11,855

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,529

22 Karat- 14,235

18 Karat- 11,647

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Ahmedabad 15,534 14,240 11,652
Gold Rate in Indore 15,534 14,240 11,652
Gold Rate in Lucknow 15,544 14,250 11,662
Gold Rate in Coimbatore 15,600 14,300 11,855
Gold Rate in Bhubaneswar 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Mysore 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Kanpur 15,544 14,250 11,662
Gold Rate in Salem 15,600 14,300 11,855
Gold Rate in Visakhapatnam 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Vijayawada 15,529 14,235 11,647
Gold Rate in Patna 15,534 14,240 11,652

To check Silver price in India today, click here.

Silver Price Across Major Cities In India On April 20

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 280 per gram and Rs 280,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 280 280,000
Silver Rate in Ahmedabad 275 275,000
Silver Rate in Indore 275 275,000
Silver Rate in Lucknow 275 275,000
Silver Rate in Coimbatore 280 280,000
Silver Rate in Bhubaneswar 280 280,000
Silver Rate in Mysore 275 275,000
Silver Rate in Kanpur 275 275,000
Silver Rate in Salem 280 280,000
Silver Rate in Visakhapatnam 280 280,000
Silver Rate in Vijayawada 280 280,000
Silver Rate in Patna 275 275,000

To check Gold price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices fall on Monday?

Gold and silver prices edged lower due to subdued demand and negative global signals. Weak spot demand and softer international trends also contributed to the decline.

What factors are expected to influence gold and silver prices this week?

Heightened volatility is expected due to escalating geopolitical tensions in West Asia and key macroeconomic data releases from the US. Developments around the US Federal Reserve may also impact prices.

How did gold and silver prices perform last week?

Last week, bullion prices saw gains. Gold rose by 1.3% to Rs 1.54 lakh per 10 grams, and silver surged by 5.7% to Rs 2.57 lakh per kg on the MCX.

What were the gold prices in Delhi on April 20th?

On April 20th in Delhi, 24 karat gold was priced at Rs 15,544 per gram, 22 karat at Rs 14,250 per gram, and 18 karat at Rs 11,662 per gram.

What was the silver price in Chennai on April 20th?

On April 20th, the silver price in Chennai stood at Rs 280 per gram and Rs 280,000 per kg.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Silver Price Today Silver Rate Today Old Price Today 10 April 2026 Silver Rate Live Updates 22 Carat Gold Price India 24 Carat Gold Price India 18 Carat Gold Price India Gold Price Fall Today Reasons City-wise Gold Rates Chennai Mumbai Delhi Gold Price Today 20 April 2026
Advertisement

Photo Gallery

Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Ranjit Kumar
Ranjit Kumar
OPINION | Why India Has Invited 54 African Leaders
Opinion
Embed widget