Gold Silver Rate Today (May 18): Prices Take A Hit Across Major Cities; Check Latest Rates

Gold Silver Rate Today (May 18): Prices Slip Across Major Cities; Check Latest Rates In Delhi, Mumbai, Chennai, More

Gold and silver prices slipped on May 18 amid global market caution. Check latest 24K, 22K gold and silver rates in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and more.

By : Sakshi Arora | Updated at : 18 May 2026 01:02 PM (IST)

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices remained volatile on Monday as investors reacted to rising geopolitical tensions in West Asia, elevated crude oil prices and a sharp jump in US Treasury yields.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery were trading at Rs 1,58,697 per 10 grams around 11 am, up Rs 150 or 0.09 per cent. During the session, the yellow metal swung sharply between gains and losses, touching an intraday high of Rs 1,58,884 and a low of Rs 1,57,547.

Silver prices also witnessed sharp fluctuations. MCX silver futures for July 3 delivery were trading at Rs 2,71,627 per kg, down Rs 259 or 0.10 per cent. Earlier in the session, silver had fallen as much as 2.55 per cent to Rs 2,64,949 per kg before rebounding to an intraday high of Rs 2,74,145.

Analysts said bullion prices remained under pressure globally as stronger US inflation data pushed Treasury yields and the US dollar higher, reducing expectations of near-term US Federal Reserve rate cuts.

Market experts added that concerns over energy supply disruptions in West Asia and rising crude oil prices have intensified inflation worries, increasing expectations of tighter monetary policy globally and weighing on non-yielding assets such as gold and silver.

Silver sentiment was also impacted after UBS cut its full-year silver investment demand forecast and projected a narrower global supply deficit.

In global markets, COMEX gold slipped 0.39 per cent to $4,543 per ounce, while COMEX silver declined 2.28 per cent to $75.778 per ounce.

Meanwhile, crude oil prices surged after reports of an attack on a nuclear facility in the United Arab Emirates raised fears of supply disruptions. Brent crude rose 2.37 per cent to $111.86 per barrel, while WTI crude gained 3.11 per cent to $108.70 per barrel.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 18

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,637

22 Karat- 14,335

18 Karat- 11,732

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 16,091

22 Karat- 14,750

18 Karat- 12,310

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 11,717

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 11,717

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 11,717

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 11,717

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,622 14,320 11,717
Gold Rate in Ahmedabad 15,627 14,325 11,722
Gold Rate in Indore 15,627 14,325 11,722
Gold Rate in Lucknow 15,637 14,335 11,732
Gold Rate in Coimbatore 16,091 14,750 12,310
Gold Rate in Bhubaneswar 15,622 14,384 11,769
Gold Rate in Mysore 15,622 14,320 11,717
Gold Rate in Kanpur 15,637 14,335 11,732
Gold Rate in Salem 16,091 14,750 12,310
Gold Rate in Visakhapatnam 15,622 14,320 11,717
Gold Rate in Vijayawada 15,622 14,320 11,717
Gold Rate in Patna 15,627 14,325 11,722

Silver Price Across Major Cities In India On May 18

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 300 per gram and Rs 300,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 300 300,000
Silver Rate in Ahmedabad 290 290,000
Silver Rate in Indore 290 290,000
Silver Rate in Lucknow 290 290,000
Silver Rate in Coimbatore 300 300,000
Silver Rate in Bhubaneswar 300 300,000
Silver Rate in Mysore 290 290,000
Silver Rate in Kanpur 290 290,000
Silver Rate in Salem 300 300,000
Silver Rate in Visakhapatnam 300 300,000
Silver Rate in Vijayawada 300 300,000
Silver Rate in Patna 290 290,000

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 18 May 2026 01:02 PM (IST)
