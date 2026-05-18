Gold Silver Rate Today (May 18): Prices Take A Hit Across Major Cities; Check Latest Rates

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices remained volatile on Monday as investors reacted to rising geopolitical tensions in West Asia, elevated crude oil prices and a sharp jump in US Treasury yields.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery were trading at Rs 1,58,697 per 10 grams around 11 am, up Rs 150 or 0.09 per cent. During the session, the yellow metal swung sharply between gains and losses, touching an intraday high of Rs 1,58,884 and a low of Rs 1,57,547.

Silver prices also witnessed sharp fluctuations. MCX silver futures for July 3 delivery were trading at Rs 2,71,627 per kg, down Rs 259 or 0.10 per cent. Earlier in the session, silver had fallen as much as 2.55 per cent to Rs 2,64,949 per kg before rebounding to an intraday high of Rs 2,74,145.

Analysts said bullion prices remained under pressure globally as stronger US inflation data pushed Treasury yields and the US dollar higher, reducing expectations of near-term US Federal Reserve rate cuts.

Market experts added that concerns over energy supply disruptions in West Asia and rising crude oil prices have intensified inflation worries, increasing expectations of tighter monetary policy globally and weighing on non-yielding assets such as gold and silver.

Silver sentiment was also impacted after UBS cut its full-year silver investment demand forecast and projected a narrower global supply deficit.

In global markets, COMEX gold slipped 0.39 per cent to $4,543 per ounce, while COMEX silver declined 2.28 per cent to $75.778 per ounce.

Meanwhile, crude oil prices surged after reports of an attack on a nuclear facility in the United Arab Emirates raised fears of supply disruptions. Brent crude rose 2.37 per cent to $111.86 per barrel, while WTI crude gained 3.11 per cent to $108.70 per barrel.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 18