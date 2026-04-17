Gold Silver Rate Today (April 17): Prices Remain Volatile, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 17 Apr 2026 04:23 PM (IST)
  • Gold futures saw minor gains, supported by dollar weakness.
  • Easing geopolitical tensions offered some market support.
  • Volatility persists due to global uncertainties and currency movements.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices remained volatile on Friday, with bullion swinging between gains and caution as global cues, currency movements and geopolitical developments shaped sentiment.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June delivery edged higher by Rs 159 to Rs 1,53,311 per 10 grams, even as intraday movement reflected choppy trends. Analysts said the yellow metal drew support from a weaker US dollar and easing geopolitical tensions.

“Gold traded with moderate gains on Friday supported by a weaker US dollar and easing geopolitical concerns,” said Hareesh V, Head of Commodity Research at Geojit Investments Ltd. He added that expectations of a possible settlement between the US and Iran have helped calm markets and could ease inflation pressures.

In international markets, Comex gold for June delivery was trading at $4,814.11 per ounce. Gaurav Garg of Lemonn Markets Desk said prices were supported by optimism around US-Iran talks.

However, broader trends indicate continued volatility. According to Motilal Oswal Financial Services Ltd (MOFSL), gold prices have risen nearly 10 per cent so far in 2026 but remain marked by sharp swings amid global uncertainty.

Navneet Damani of MOFSL said gold is navigating a complex environment influenced by geopolitical tensions, economic slowdown concerns and shifting interest rate expectations. While safe-haven demand remains intact, strength in the US dollar and elevated bond yields have intermittently capped gains.

Silver mirrored the volatility seen in gold, moving in tandem with global risk sentiment and currency fluctuations.

As India approaches Akshaya Tritiya, demand trends remain mixed. Elevated prices have kept jewellery demand subdued domestically, while investment demand, especially via ETFs, has gained traction. Globally, central bank buying and ETF flows continue to support the longer-term outlook.

Analysts maintain that while near-term movement may remain range-bound and volatile, gold and silver retain a constructive outlook, with a “buy on dips” approach favoured for medium- to long-term investors.

Also Read : IRCTC Ticket Failed But Money Deducted? Don’t Panic, Here’s What To Do

Gold Rates Across Major Cities In India On April 17

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,435

22 Karat- 14,150

18 Karat- 11,580

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,502

22 Karat- 14,210

18 Karat- 11,860

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,420

22 Karat- 14,135

18 Karat- 11,565

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,420

22 Karat- 14,135

18 Karat- 11,565

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,420

22 Karat- 14,135

18 Karat- 11,565

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,420

22 Karat- 14,135

18 Karat- 11,565

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,420 14,135 11,565
Gold Rate in Ahmedabad 15,425 14,140 11,570
Gold Rate in Indore 15,425 14,140 11,570
Gold Rate in Lucknow 15,435 14,150 11,580
Gold Rate in Coimbatore 15,502 14,210 11,860
Gold Rate in Bhubaneswar 15,420 14,135 11,565
Gold Rate in Mysore 15,420 14,135 11,565
Gold Rate in Kanpur 15,435 14,150 11,580
Gold Rate in Salem 15,502 14,210 11,860
Gold Rate in Visakhapatnam 15,420 14,135 11,565
Gold Rate in Vijayawada 15,420 14,135 11,565
Gold Rate in Patna 15,425 14,140 11,570

To check Silver price in India today, click here.

Also Read : Income Tax Calendar FY 2026-27: Your Month-By-Month Deadlines, Filing Dates To Stay Stress-Free

Silver Price Across Major Cities In India On April 17

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 265 per gram and Rs 265,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 275 275,000
Silver Rate in Ahmedabad 265 265,000
Silver Rate in Indore 265 265,000
Silver Rate in Lucknow 265 265,000
Silver Rate in Coimbatore 275 275,000
Silver Rate in Bhubaneswar 275 275,000
Silver Rate in Mysore 265 265,000
Silver Rate in Kanpur 265 265,000
Silver Rate in Salem 275 275,000
Silver Rate in Visakhapatnam 275 275,000
Silver Rate in Vijayawada 275 275,000
Silver Rate in Patna 265 265,000

To check Gold price in India today, click here.

Related Video

BREAKING NOW: Indore fire tragedy as EV short circuit triggers deadly explosions

Also read

Frequently Asked Questions

What factors are influencing gold and silver prices today?

Gold and silver prices are volatile due to global cues, currency movements, and geopolitical developments. A weaker US dollar and easing geopolitical tensions are currently supporting gold prices.

How have gold prices performed in 2026 so far?

Gold prices have risen by nearly 10% in 2026. However, they have experienced sharp swings due to global uncertainty.

What is the current trend for jewelry demand in India?

Jewelry demand in India is subdued due to elevated prices. However, investment demand, particularly through ETFs, is gaining traction.

What is the current price of silver per gram in Delhi?

The current silver price in Delhi is Rs 265 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 17 Apr 2026 04:23 PM (IST)
