HomeBusinessPersonal Finance

Gold Silver Rate Today (April 16): Prices Soar, Check Current Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 16 Apr 2026 12:22 PM (IST)
  • Gold and silver prices rose significantly on Thursday.
  • MCX gold futures surged, silver futures climbed higher.
  • Prices increased despite easing geopolitical tension signals.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices moved higher on Thursday, extending gains in early trade even as comments from US President Donald Trump hinted at easing geopolitical tensions and smoother passage through the Strait of Hormuz.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for the June 5 contract rose up to 0.67 per cent, or Rs 1,042, to touch an intraday high of Rs 1,54,990 around 10:57 am. Silver futures also gained momentum, climbing 1.58 per cent, or Rs 3,993, to hit Rs 2,55,735 during the session.

At the last count, gold was trading at Rs 1,54,911, up Rs 963 or 0.63 per cent, after moving between an intraday low of Rs 1,54,501 and the session high. Silver was quoted at Rs 2,54,997, higher by Rs 3,255 or 1.3 per cent, after touching a low of Rs 2,53,720 earlier in the day.

The uptick in bullion prices comes amid hopes of easing tensions in West Asia, after Trump indicated progress towards reducing friction between Israel and Lebanon and highlighted developments around the Strait of Hormuz.

Market experts said sentiment in precious metals remains mildly positive, supported by broader macroeconomic factors, although a sustained uptrend would require further confirmation.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 16

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,572

22 Karat- 14,275

18 Karat- 11,683

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,666

22 Karat- 14,360

18 Karat- 11,980

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,557

22 Karat- 14,260

18 Karat- 11,668

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,557

22 Karat- 14,260

18 Karat- 11,668

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,557

22 Karat- 14,260

18 Karat- 11,668

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,557

22 Karat- 14,260

18 Karat- 11,668

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,557 14,240 11,651
Gold Rate in Ahmedabad 15,562 14,265 11,673
Gold Rate in Indore 15,562 14,265 11,673
Gold Rate in Lucknow 15,572 14,275 11,683
Gold Rate in Coimbatore 15,666 14,360 11,980
Gold Rate in Bhubaneswar 15,557 14,260 11,668
Gold Rate in Mysore 15,557 14,260 11,668
Gold Rate in Kanpur 15,572 14,275 11,683
Gold Rate in Salem 15,666 14,360 11,980
Gold Rate in Visakhapatnam 15,557 14,260 11,668
Gold Rate in Vijayawada 15,557 14,260 11,668
Gold Rate in Patna 15,562 14,265 11,673

Silver Price Across Major Cities In India On April 16

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 275 275,000
Silver Rate in Ahmedabad 270 270,000
Silver Rate in Indore 270 270,000
Silver Rate in Lucknow 270 270,000
Silver Rate in Coimbatore 275 275,000
Silver Rate in Bhubaneswar 275 275,000
Silver Rate in Mysore 270 270,000
Silver Rate in Kanpur 270 270,000
Silver Rate in Salem 275 275,000
Silver Rate in Visakhapatnam 275 275,000
Silver Rate in Vijayawada 275 275,000
Silver Rate in Patna 270 270,000

Frequently Asked Questions

What caused the gold and silver prices to rise?

Gold and silver prices rose due to hopes of easing tensions in West Asia. US President Trump's comments hinted at reduced friction and progress around the Strait of Hormuz.

How much did gold futures increase on MCX?

Gold futures for the June 5 contract rose up to 0.67 per cent, or Rs 1,042, to touch an intraday high of Rs 1,54,990.

What was the intraday high for silver futures on MCX?

Silver futures climbed 1.58 per cent, or Rs 3,993, hitting an intraday high of Rs 2,55,735 during the session.

What is the price of 24 Karat gold per gram in Delhi?

The price of 24 Karat gold in Delhi is 15,572 per gram.

What is the current silver price per gram in Chennai?

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 16 Apr 2026 12:16 PM (IST)
