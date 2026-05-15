Gold Silver Rate Today (May 15): Prices Take A Hit Across Major Cities; Check Latest Rates

Gold Silver Rate Today (May 15): Prices Fall Across Major Cities; Check Latest Rates In Delhi, Mumbai, Chennai, More

Gold and silver prices slipped on May 15 amid global market caution. Check latest 24K, 22K gold and silver rates in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and more.

By : Sakshi Arora | Updated at : 15 May 2026 12:50 PM (IST)
  • Gold, silver futures fell sharply on US dollar strength.
  • Higher US interest rates pressure non-yielding assets like bullion.
  • Geopolitical tensions, energy disruptions bolster dollar, hurting metals.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices declined sharply on Friday, with both precious metals coming under pressure in domestic and international markets amid continued strength in the US dollar index.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for June 5 delivery dropped as much as 1.52 per cent, or Rs 2,478, to hit an intraday low of Rs 1,59,500 around 10:45 am. Silver witnessed steeper losses, with July 3 futures tumbling 4.12 per cent, or Rs 12,000, to Rs 2,79,102.

At the last count, gold was trading at Rs 1,59,792, lower by Rs 2,186 or 1.34 per cent. During the session, the yellow metal touched an intraday high of Rs 1,60,992, still below the previous close.

Silver, meanwhile, was quoted at Rs 2,80,091, down 3.78 per cent or Rs 11,011. The white metal had earlier climbed to an intraday high of Rs 2,83,219 before extending losses.

The weakness was also reflected in overseas markets. COMEX gold fell 1.54 per cent to $4,615 per ounce, while COMEX silver slipped 4.47 per cent to $81.49 per ounce.

Commodity market experts said bullion prices remained under pressure as persistent US inflation strengthened expectations that the US Federal Reserve may keep interest rates higher for longer. Elevated rates tend to reduce the appeal of non-yielding assets such as gold and silver.

Analysts added that geopolitical tensions in West Asia and disruptions to energy shipments through the Strait of Hormuz have intensified inflation worries and boosted the US dollar, further weighing on precious metals.

Despite Friday’s decline, experts noted that silver continues to receive long-term support from industrial demand linked to sectors such as electronics and solar energy.

Meanwhile, crude oil prices moved higher, with Brent crude rising 1.57 per cent to $107.38 per barrel and US WTI crude gaining 1.72 per cent to $102.92 per barrel.

Gold Rates Across Major Cities In India On May 15

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,024

22 Karat- 14,690

18 Karat- 12,022

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 16,309

22 Karat- 14,950

18 Karat- 12,470

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,009

22 Karat- 14,675

18 Karat- 12,007

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,009

22 Karat- 14,675

18 Karat- 12,007

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,009

22 Karat- 14,675

18 Karat- 12,007

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,009

22 Karat- 14,675

18 Karat- 12,007

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 16,009 14,675 12,007
Gold Rate in Ahmedabad 16,014 14,680 12,012
Gold Rate in Indore 16,014 14,680 12,012
Gold Rate in Lucknow 16,024 14,690 12,022
Gold Rate in Coimbatore 16,309 14,950 12,470
Gold Rate in Bhubaneswar 16,009 14,675 12,007
Gold Rate in Mysore 16,009 14,675 12,007
Gold Rate in Kanpur 16,024 14,690 12,022
Gold Rate in Salem 16,309 14,950 12,470
Gold Rate in Visakhapatnam 16,009 14,675 12,007
Gold Rate in Vijayawada 16,009 14,675 12,007
Gold Rate in Patna 16,014 14,680 12,012

To check Silver price in India today, click here.

Silver Price Across Major Cities In India On May 15

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 305 per gram and Rs 305,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 290 per gram and Rs 290,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 305 305,000
Silver Rate in Ahmedabad 290 290,000
Silver Rate in Indore 290 290,000
Silver Rate in Lucknow 290 290,000
Silver Rate in Coimbatore 305 305,000
Silver Rate in Bhubaneswar 305 305,000
Silver Rate in Mysore 290 290,000
Silver Rate in Kanpur 290 290,000
Silver Rate in Salem 305 305,000
Silver Rate in Visakhapatnam 305 305,000
Silver Rate in Vijayawada 305 305,000
Silver Rate in Patna 290 290,000

To check Gold price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices fall on Friday?

Gold and silver prices declined due to a strong US dollar index. Persistent US inflation led to expectations of higher interest rates, making non-yielding assets like gold less attractive.

What were the approximate intraday lows for gold and silver on the MCX?

On the MCX, gold futures for June 5 delivery hit an intraday low of Rs 1,59,500. Silver futures for July 3 delivery tumbled to an intraday low of Rs 2,79,102.

How are geopolitical tensions affecting precious metal prices?

Geopolitical tensions in West Asia and disruptions to energy shipments have intensified inflation worries. This has boosted the US dollar, further pressuring precious metals.

What factors provide long-term support for silver prices?

Silver continues to receive long-term support from industrial demand. This demand is linked to sectors such as electronics and solar energy.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 15 May 2026 12:50 PM (IST)
