Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026NonStopZindagiIdeas of IndiaIPL 2026Israel Iran ConflictEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
Gold Silver Rate Today (April 15): Check Rates Across Major Cities In India

Gold Silver Rate Today Live Updates: Get the updated prices across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 15 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Show Quick Read
Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices moved higher on Wednesday, with silver leading gains while gold posted marginal upticks amid cautious optimism around easing tensions between the United States and Iran.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures for May delivery were slightly higher by 0.02 per cent at Rs 1,53,305 per 10 grams in early trade. Analysts said a sustained move above Rs 1,55,000 could push prices towards the Rs 1,57,000-Rs 1,58,000 range. On the downside, a break below Rs 1,54,000 may trigger a correction towards Rs 1,52,000 and further to Rs 1,50,000.

Silver prices showed stronger momentum. MCX May futures rose 0.83 per cent to Rs 2,54,842 per kg, supported by fresh buying interest. Experts noted resistance at Rs 2,60,000-Rs 2,63,000, with further upside potential towards Rs 2,68,000-Rs 2,70,000. A fall below Rs 2,48,000 could, however, lead to a corrective move towards Rs 2,44,000-Rs 2,40,000.

In the previous session, gold had closed largely flat at Rs 1,53,216 per 10 grams, while silver edged down 0.1 per cent to Rs 2,25,499 per kg.

Globally, gold held on to recent gains, with spot prices hovering near $4,850 an ounce after rising up to 0.6 per cent during the session. The metal had jumped over 2 per cent in the previous trading session amid expectations of renewed diplomatic engagement between Washington and Tehran.

US President Donald Trump indicated that talks could resume “over the next two days,” raising hopes of a potential breakthrough. Easing geopolitical concerns have reduced fears of supply disruptions and inflation spikes, keeping bullion movements relatively measured.

Despite the current stability, gold remains under pressure, having declined nearly 8 per cent since the conflict began, as earlier liquidity-driven selling weighed on prices.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 15

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,550

22 Karat- 14,255

18 Karat- 11,666

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 11,940

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,535

22 Karat- 14,240

18 Karat- 11,651

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,535

22 Karat- 14,240

18 Karat- 11,651

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,535

22 Karat- 14,240

18 Karat- 11,651

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,535

22 Karat- 14,240

18 Karat- 11,651

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,535 14,240 11,651
Gold Rate in Ahmedabad 15,540 14,245 11,656
Gold Rate in Indore 15,540 14,245 11,656
Gold Rate in Lucknow 15,550 14,255 11,666
Gold Rate in Coimbatore 15,622 14,320 11,940
Gold Rate in Bhubaneswar 15,535 14,240 11,651
Gold Rate in Mysore 15,535 14,240 11,651
Gold Rate in Kanpur 15,550 14,255 11,666
Gold Rate in Salem 15,622 14,320 11,940
Gold Rate in Visakhapatnam 15,535 14,240 11,651
Gold Rate in Vijayawada 15,535 14,240 11,651
Gold Rate in Patna 15,540 14,245 11,656

To check Silver price in India today, click here.

Silver Price Across Major Cities In India On April 15

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 275 per gram and Rs 275,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 270 per gram and Rs 270,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 275 275,000
Silver Rate in Ahmedabad 270 270,000
Silver Rate in Indore 270 270,000
Silver Rate in Lucknow 270 270,000
Silver Rate in Coimbatore 275 275,000
Silver Rate in Bhubaneswar 275 275,000
Silver Rate in Mysore 270 270,000
Silver Rate in Kanpur 270 270,000
Silver Rate in Salem 275 275,000
Silver Rate in Visakhapatnam 275 275,000
Silver Rate in Vijayawada 275 275,000
Silver Rate in Patna 270 270,000

To check Gold price in India today, click here.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Silver Price Today Silver Rate Today Old Price Today 10 April 2026 Silver Rate Live Updates 22 Carat Gold Price India 24 Carat Gold Price India 18 Carat Gold Price India Gold Price Fall Today Reasons City-wise Gold Rates Chennai Mumbai Delhi Gold Price Today 15 April 2026
Advertisement

Top Headlines

Personal Finance
Gold Silver Rate Today (April 15): Check Rates Across Major Cities In India
Gold Silver Rate Today (April 15): Check Rates Across Major Cities In India
Personal Finance
From EMIs To Investments: What To Review In Your Finances This April
Your Finances May Need A Reset - Here’s What To Check This April
Personal Finance
New Financial Year 2026: 5 Money Mistakes You Must Fix Right Now
New Financial Year 2026: 5 Money Mistakes You Must Fix Right Now
Personal Finance
Akshaya Tritiya 2026: From ETFs To Jewellery, Gold Remains Investors’ Favourite
Akshaya Tritiya 2026: Why Gold Remains A Top Choice From ETFs To Jewellery
Advertisement

Videos

Trans-Hormuz: 20 Ships Transit Hormuz as US Claims Blockade is Holding
Middle East conflict: China’s Diplomatic Push and US Pressure on Iran Oil Trade Escalate Geopolitical Tensions
War Alert: Reports Claim China Satellite Support Helped Iran in Precision Strikes During Conflict
Political Row: Centre May Upgrade Raghav Chadha’s Security Cover Amid Political Speculation
Breaking: Punjab Govt Withdraws Security Cover of AAP MP Raghav Chadha Amid Political Row
Advertisement

Photo Gallery

Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Sayantan Ghosh
Sayantan Ghosh
Owaisi's Exit From Humayun Alliance: Sting Video Reshapes Muslim Vote Dynamics After SIR Deletion
Opinion
Embed widget