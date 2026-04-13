Gold Silver Rate Today (April 13): Metals Lose Their Shine, Check Prices Across Cities In India

Gold Silver Rate Today (April 13): Metals Lose Their Shine, Check Prices Across Cities In India

By : Sakshi Arora | Updated at : 13 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Gold and silver prices decreased as global uncertainty affected sentiment.
  • US-Iran talks collapsed, adding to geopolitical tensions and market edge.
  • Market participants await US PPI, oil prices, and Federal Reserve cues.

Gold Silver Rate Today: Gold and silver prices edged lower on Monday, with both metals witnessing a dip as global uncertainty kept sentiment fragile and investors turned cautious at the start of the week.

Analysts expect volatility to remain elevated, with markets reacting to the collapse of US-Iran negotiations and closely tracking key global and domestic cues.

Iran’s parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said the US delegation failed to gain trust during the latest round of talks, while US Vice-President JD Vance confirmed that negotiations ended without a deal after disagreements over nuclear commitments. The breakdown has added to geopolitical uncertainty, keeping bullion markets on edge.

Market participants are also watching macroeconomic indicators, including the US Producer Price Index (PPI), movements in crude oil, and comments from Federal Reserve officials for further direction.

In the domestic context, investors will track inflation readings such as the Consumer Price Index (CPI) and Wholesale Price Index (WPI), along with key Chinese data on trade, investment and growth, which could influence global commodity trends.

Pranav Mer, Vice President, EBG, Commodity & Currency Research at JM Financial Services Ltd, said bullion markets remain highly sensitive to geopolitical developments, with any progress in negotiations likely to support risk assets, while adverse outcomes could trigger fresh volatility.

Despite Monday’s decline, precious metals had ended the previous week on a strong note. On the Multi Commodity Exchange (MCX), silver futures had surged Rs 10,779, or nearly 5 per cent, while gold gained Rs 2,972, or 2 per cent.

Meanwhile, domestic commodity markets will remain closed for the morning session on Tuesday on account of Dr Baba Saheb Ambedkar Jayanti, with trading set to resume later in the day.

Gold Rates Across Major Cities In India On April 13

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,261

22 Karat- 13,990

18 Karat- 11,449

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,338

22 Karat- 14,060

18 Karat- 11,730

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,246

22 Karat- 13,975

18 Karat- 11,434

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Ahmedabad 15,251 13,980 11,439
Gold Rate in Indore 15,251 13,980 11,439
Gold Rate in Lucknow 15,261 13,990 11,449
Gold Rate in Coimbatore 15,338 14,060 11,730
Gold Rate in Bhubaneswar 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Mysore 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Kanpur 15,261 13,990 11,449
Gold Rate in Salem 15,338 14,060 11,730
Gold Rate in Visakhapatnam 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Vijayawada 15,246 13,975 11,434
Gold Rate in Patna 15,251 13,980 11,439

Silver Price Across Major Cities In India On April 13

Silver Price In Delhi Today

The current silver price in Delhi stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Chennai Today

The current silver price in Chennai stands at Rs 260 per gram and Rs 260,000 per kg.

Silver Price In Bengaluru Today

The current silver price in Bengaluru stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Mumbai Today

The current silver price in Mumbai stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Pune Today

The current silver price in Pune stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price In Kolkata Today

The current silver price in Kolkata stands at Rs 255 per gram and Rs 255,000 per kg.

Silver Price Today in Major Indian Cities

City Per Gram Per KG
Silver Rate in Hyderabad 260 260,000
Silver Rate in Ahmedabad 255 255,000
Silver Rate in Indore 255 255,000
Silver Rate in Lucknow 255 255,000
Silver Rate in Coimbatore 260 260,000
Silver Rate in Bhubaneswar 260 260,000
Silver Rate in Mysore 255 255,000
Silver Rate in Kanpur 255 255,000
Silver Rate in Salem 260 260,000
Silver Rate in Visakhapatnam 260 260,000
Silver Rate in Vijayawada 260 260,000
Silver Rate in Patna 255 255,000

Frequently Asked Questions

Why did gold and silver prices decrease on Monday?

Gold and silver prices edged lower on Monday due to global uncertainty and cautious investor sentiment at the start of the week. The breakdown of US-Iran negotiations also contributed to this dip.

What economic indicators are influencing gold and silver markets?

Market participants are closely watching macroeconomic indicators such as the US Producer Price Index (PPI), crude oil movements, and statements from Federal Reserve officials. Domestically, inflation readings like CPI and WPI, along with Chinese economic data, are also key.

How did gold and silver perform at the end of the previous week?

Despite Monday's decline, both precious metals ended the previous week on a strong note. Silver futures on MCX surged nearly 5%, while gold gained 2%.

Will Indian commodity markets be open on Tuesday?

Indian commodity markets will be closed for the morning session on Tuesday due to Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti. Trading is scheduled to resume later in the day.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 13 Apr 2026 09:57 AM (IST)
