Gold Prices Crash Today (Feb 6), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,250
22 Karat- 13,980
18 Karat- 11,441
Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,404
22 Karat- 14,120
18 Karat- 12,100
Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,235
22 Karat- 13,965
18 Karat- 11,426
Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,235
22 Karat- 13,965
18 Karat- 11,426
Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,235
22 Karat- 13,965
18 Karat- 11,426
Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,235
22 Karat- 13,965
18 Karat- 11,426
Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|15,235
|13,965
|11,426
|Gold Rate in Ahmedabad
|15,240
|13,970
|11,431
|Gold Rate in Indore
|15,240
|13,970
|11,431
|Gold Rate in Lucknow
|15,250
|13,980
|11,441
|Gold Rate in Coimbatore
|15,404
|14,120
|12,100
|Gold Rate in Bhubaneswar
|15,235
|13,965
|11,426
|Gold Rate in Mysore
|15,235
|13,965
|11,426
|Gold Rate in Kanpur
|15,250
|13,980
|11,441
|Gold Rate in Salem
|15,404
|14,120
|12,100
|Gold Rate in Visakhapatnam
|15,235
|13,965
|11,426
|Gold Rate in Vijayawada
|15,235
|13,965
|11,426
|Gold Rate in Patna
|15,240
|13,970
|11,431
To check Silver price in India today, click here.