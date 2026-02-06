Gold Prices Crash Today (Feb 6), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomeBusinessPersonal FinanceGold Prices Crash Today (Feb 6), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 6) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 06 Feb 2026 12:41 PM (IST)

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices slipped on Friday, while silver recorded a sharper decline of over 3 per cent, as a stronger US dollar and heavy selling in global technology stocks weighed on sentiment in the precious metals space.

The decline came as the US dollar moved towards its strongest weekly performance since November, hovering near a two-week high. A firmer dollar makes commodities priced in the US currency more expensive for holders of other currencies, thereby dampening demand.

Market experts described the fall in bullion as a technical correction rather than a structural reversal. They noted that underlying drivers such as geopolitical uncertainty, sustained central-bank buying and broader macroeconomic risks continue to provide support.

Analysts said the broader uptrend in COMEX gold remains intact, with the current dip reflecting profit booking and consolidation after recent gains rather than a shift in trend.

Investors are advised to adopt staggered allocations instead of lump-sum investments to mitigate entry risks in a volatile environment.

Traders noted that Gold Rates in India  declined, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest downfall.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 6

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,250

22 Karat- 13,980

18 Karat- 11,441

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,404

22 Karat- 14,120

18 Karat- 12,100

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,235

22 Karat- 13,965

18 Karat- 11,426

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,235

22 Karat- 13,965

18 Karat- 11,426

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,235

22 Karat- 13,965

18 Karat- 11,426

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,235

22 Karat- 13,965

18 Karat- 11,426

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,235 13,965 11,426
Gold Rate in Ahmedabad 15,240 13,970 11,431
Gold Rate in Indore 15,240 13,970 11,431
Gold Rate in Lucknow 15,250 13,980 11,441
Gold Rate in Coimbatore 15,404 14,120 12,100
Gold Rate in Bhubaneswar 15,235 13,965 11,426
Gold Rate in Mysore 15,235 13,965 11,426
Gold Rate in Kanpur 15,250 13,980 11,441
Gold Rate in Salem 15,404 14,120 12,100
Gold Rate in Visakhapatnam 15,235 13,965 11,426
Gold Rate in Vijayawada 15,235 13,965 11,426
Gold Rate in Patna 15,240 13,970 11,431

To check Silver price in India today, click here.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 06 Feb 2026 12:41 PM (IST)
