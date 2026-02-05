Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Take A Beating (Feb 5), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Gold Prices Take A Beating (Feb 5), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 5) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 05 Feb 2026 12:29 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices slipped on Thursday after two consecutive sessions of gains, while silver witnessed a steep correction, tumbling more than 8 per cent in intraday trade.

Earlier in the session, both metals had rallied nearly 6 per cent in early morning trade but were unable to hold on to those advances, triggering significant profit booking as the day progressed.

Market participants said the initial weakness seen at the start of the week stabilised after investors largely factored in the nomination of Kevin Warsh as the new Federal Reserve Chairman. However, volatility remains elevated.

Despite ongoing diplomatic engagement between the US and Iran, safe-haven demand has not completely faded, particularly after US forces shot down an Iranian drone. Talks between Iran and the United States are scheduled for Friday, keeping geopolitical tensions in focus.

Wednesday’s rally had drawn additional support from a partial US government shutdown and profit-taking in the dollar index from elevated levels.

Traders noted that Gold Rates in India  soared, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest surge.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 5

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,457

22 Karat- 14,170

18 Karat- 11,597

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 12,250

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,442

22 Karat- 14,155

18 Karat- 11,582

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,442

22 Karat- 14,155

18 Karat- 11,582

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,442

22 Karat- 14,155

18 Karat- 11,582

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,442

22 Karat- 14,155

18 Karat- 11,582

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,442 14,155 11,582
Gold Rate in Ahmedabad 15,447 14,160 11,587
Gold Rate in Indore 15,447 14,160 11,587
Gold Rate in Lucknow 15,457 14,170 11,597
Gold Rate in Coimbatore 15,622 14,320 12,250
Gold Rate in Bhubaneswar 15,442 14,155 11,582
Gold Rate in Mysore 15,442 14,155 11,582
Gold Rate in Kanpur 15,457 14,170 11,597
Gold Rate in Salem 15,622 14,320 12,250
Gold Rate in Visakhapatnam 15,442 14,155 11,582
Gold Rate in Vijayawada 15,442 14,155 11,582
Gold Rate in Patna 15,447 14,160 11,587

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold prices slip on Thursday?

Gold prices slipped on Thursday after two consecutive sessions of gains. This decline followed an earlier rally that was unable to sustain, leading to significant profit booking.

What is the current trend for silver prices?

Silver witnessed a steep correction, tumbling more than 8 percent in intraday trade. Despite an initial rally, it could not hold its gains.

What factors are influencing gold prices currently?

Factors include investor sentiment after the Federal Reserve Chairman nomination and ongoing geopolitical tensions, particularly between the US and Iran. A partial US government shutdown also provided support earlier.

What are the gold prices in Delhi per gram for 24 and 22 karat?

As of February 5th, 24 karat gold in Delhi is priced at 15,457 per gram, and 22 karat gold is priced at 14,170 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 05 Feb 2026 12:28 PM (IST)
Gold Price In Delhi Gold Price Today Gold Rate In Bangalore Gold Price In Mumbai Chennai Gold Price Today Kolkata Gold Price 22 Carat Gold Price Today 24 Carat Gold Rate 18 Carat Gold Price Hyderabad Gold Rate
