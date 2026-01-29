Gold Prices Today (Jan 29) Break The Roof, Check 22K And 24K Rates In Your City

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 17,900
22 Karat- 16,410
18 Karat- 13,429
Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 18,328
22 Karat- 16,800
18 Karat- 13,900
Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 17,885
22 Karat- 16,395
18 Karat- 13,414
Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 17,885
22 Karat- 16,395
18 Karat- 13,414
Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 17,885
22 Karat- 16,395
18 Karat- 13,414
Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 17,885
22 Karat- 16,395
18 Karat- 13,414
Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Ahmedabad
|17,890
|16,400
|13,419
|Gold Rate in Indore
|17,890
|16,400
|13,419
|Gold Rate in Lucknow
|17,900
|16,410
|13,429
|Gold Rate in Coimbatore
|18,328
|16,800
|13,900
|Gold Rate in Bhubaneswar
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Mysore
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Kanpur
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Salem
|18,328
|16,800
|13,900
|Gold Rate in Visakhapatnam
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Vijayawada
|17,885
|16,395
|13,414
|Gold Rate in Patna
|17,890
|16,400
|13,419
To check Silver price in India today, click here.