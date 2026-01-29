Gold Prices Today (Jan 29) Break The Roof, Check 22K And 24K Rates In Your City

Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomeBusinessPersonal FinanceGold Prices Today (Jan 29) Break The Roof, Check 22K And 24K Rates In Your City

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Jan 29) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 29 Jan 2026 11:52 AM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices continued to move higher on Thursday, extending recent gains to touch fresh record levels, supported by favourable global cues and sustained safe-haven demand.

In the domestic futures market, gold prices climbed to new all-time highs, marking another session of gains as investors remained positioned in the precious metal amid heightened geopolitical uncertainty and a weaker US dollar.

Market participants said the rally in gold has been driven by a sharp fall in the US currency, which has boosted the appeal of non-yielding assets. Safe-haven buying has remained strong as investors seek protection against global economic and political risks.

International developments have also supported gold prices. Continued uncertainty around geopolitical hotspots and expectations of easier monetary policy have kept bullion demand firm, helping prices sustain their upward momentum.

Traders noted that Gold Rates in India  rallied, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest rise.

Gold Rates Across Major Cities In India On Jan 29

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 17,900

22 Karat- 16,410

18 Karat- 13,429

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 18,328

22 Karat- 16,800

18 Karat- 13,900

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 17,885

22 Karat- 16,395

18 Karat- 13,414

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 17,885

22 Karat- 16,395

18 Karat- 13,414

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 17,885

22 Karat- 16,395

18 Karat- 13,414

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 17,885

22 Karat- 16,395

18 Karat- 13,414

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Ahmedabad 17,890 16,400 13,419
Gold Rate in Indore 17,890 16,400 13,419
Gold Rate in Lucknow 17,900 16,410 13,429
Gold Rate in Coimbatore 18,328 16,800 13,900
Gold Rate in Bhubaneswar 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Mysore 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Kanpur 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Salem 18,328 16,800 13,900
Gold Rate in Visakhapatnam 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Vijayawada 17,885 16,395 13,414
Gold Rate in Patna 17,890 16,400 13,419

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why have gold prices been rising recently?

Gold prices are rising due to favorable global cues, sustained safe-haven demand, and a weaker US dollar. Geopolitical uncertainty also contributes to increased investor interest.

What is the current price of 24K gold in Delhi?

As of January 29th, the price of 24 Karat gold per gram in Delhi is 17,900.

Which cities have the highest gold prices listed?

Chennai and Salem show the highest prices for 24K gold at 18,328 per gram and 22K gold at 16,800 per gram among the cities listed.

What factors are supporting the upward momentum in gold prices?

International developments, including geopolitical hotspots and expectations of easier monetary policy, are keeping bullion demand firm and supporting gold's upward price movement.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read
Published at : 29 Jan 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Gold Price In Delhi Gold Price Today Gold Rate In Bangalore Gold Price In Mumbai Chennai Gold Price Today Kolkata Gold Price 22 Carat Gold Price Today 24 Carat Gold Rate 18 Carat Gold Price Hyderabad Gold Rate
