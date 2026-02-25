Gold Prices Remain On The Rise (Feb 25), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)
Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|16,189
|14,840
|12,142
|Gold Rate in Ahmedabad
|16,183
|14,835
|12,139
|Gold Rate in Indore
|16,141
|14,835
|12,139
|Gold Rate in Lucknow
|16,193
|14,845
|12,149
|Gold Rate in Coimbatore
|16,244
|14,890
|12,730
|Gold Rate in Bhubaneswar
|16,189
|14,840
|12,142
|Gold Rate in Mysore
|16,189
|14,840
|12,142
|Gold Rate in Kanpur
|16,193
|14,845
|12,149
|Gold Rate in Salem
|16,244
|14,890
|12,730
|Gold Rate in Visakhapatnam
|16,189
|14,840
|12,142
|Gold Rate in Vijayawada
|16,189
|14,840
|12,142
|Gold Rate in Patna
|16,183
|14,835
|12,139
