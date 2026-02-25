Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Remain On The Rise (Feb 25), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Prices Remain On The Rise (Feb 25), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 25) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 25 Feb 2026 01:31 PM (IST)

Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices witnessed a modest correction in early trade on Tuesday, before reversing course and climbing slightly amid global uncertainty linked to renewed US tariff measures.

Kotak Securities said that despite the correction, gold continues to find underlying support from hedging demand amid fiscal risks. Market participants are also awaiting key US economic data, including consumer confidence and manufacturing index readings.

The pullback comes as the Trump administration seeks to reinstate its global tariff push after the US Supreme Court blocked several levies introduced last year. Following the ruling, President Donald Trump announced a fresh 10 per cent tariff effective Tuesday and signalled a possible increase to 15 per cent.

The developments have prompted several countries to reassess trade strategies, with the European Union pausing ratification of its trade pact and India deferring talks with the US.

Traders noted that Gold Rates in India  jumped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest rise.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 25

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,204

22 Karat- 14,855

18 Karat- 12,157

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 16,288

22 Karat- 14,930

18 Karat- 12,765

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,189

22 Karat- 14,840

18 Karat- 12,142

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,189

22 Karat- 14,840

18 Karat- 12,142

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,189

22 Karat- 14,840

18 Karat- 12,142

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,189

22 Karat- 14,840

18 Karat- 12,142

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 16,189 14,840 12,142
Gold Rate in Ahmedabad 16,183 14,835 12,139
Gold Rate in Indore 16,141 14,835 12,139
Gold Rate in Lucknow 16,193 14,845 12,149
Gold Rate in Coimbatore 16,244 14,890 12,730
Gold Rate in Bhubaneswar 16,189 14,840 12,142
Gold Rate in Mysore 16,189 14,840 12,142
Gold Rate in Kanpur 16,193 14,845 12,149
Gold Rate in Salem 16,244 14,890 12,730
Gold Rate in Visakhapatnam 16,189 14,840 12,142
Gold Rate in Vijayawada 16,189 14,840 12,142
Gold Rate in Patna 16,183 14,835 12,139

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold prices rise today?

Gold prices climbed due to global uncertainty linked to renewed US tariff measures. Hedging demand amid fiscal risks also provided underlying support.

What is the reason for the US reinstating tariffs?

The US Supreme Court blocked several levies, prompting the Trump administration to announce a fresh 10% tariff, potentially increasing to 15%.

How have other countries reacted to the US tariff measures?

Several countries are reassessing trade strategies. The European Union has paused trade pact ratification, and India has deferred talks with the US.

What is the price of 24K gold per gram in Delhi?

The price of 24 Karat gold per gram in Delhi is 16,204. The price for 22 Karat gold is 14,855, and for 18 Karat, it is 12,157.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.

Published at : 25 Feb 2026 01:31 PM (IST)
