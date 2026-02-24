Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Continue To Soar (Feb 24), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 24) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 24 Feb 2026 02:02 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices witnessed a modest correction in early trade on Tuesday, before reversing course and climbing slightly amid global uncertainty linked to renewed US tariff measures.

Kotak Securities said that despite the correction, gold continues to find underlying support from hedging demand amid fiscal risks. Market participants are also awaiting key US economic data, including consumer confidence and manufacturing index readings.

The pullback comes as the Trump administration seeks to reinstate its global tariff push after the US Supreme Court blocked several levies introduced last year. Following the ruling, President Donald Trump announced a fresh 10 per cent tariff effective Tuesday and signalled a possible increase to 15 per cent.

The developments have prompted several countries to reassess trade strategies, with the European Union pausing ratification of its trade pact and India deferring talks with the US.

Traders noted that Gold Rates in India  jumped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest rise.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 24

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,193

22 Karat- 14,845

18 Karat- 12,149

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 16,244

22 Karat- 14,890

18 Karat- 12,730

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,178

22 Karat- 14,830

18 Karat- 12,134

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,178

22 Karat- 14,830

18 Karat- 12,134

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,178

22 Karat- 14,830

18 Karat- 12,134

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,178

22 Karat- 14,830

18 Karat- 12,134

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 16,178 14,830 12,134
Gold Rate in Ahmedabad 16,183 14,835 12,139
Gold Rate in Indore 16,141 14,835 12,139
Gold Rate in Lucknow 16,193 14,845 12,149
Gold Rate in Coimbatore 16,244 14,890 12,730
Gold Rate in Bhubaneswar 16,178 14,830 12,134
Gold Rate in Mysore 16,178 14,830 12,134
Gold Rate in Kanpur 16,193 14,845 12,149
Gold Rate in Salem 16,244 14,890 12,730
Gold Rate in Visakhapatnam 16,178 14,830 12,134
Gold Rate in Vijayawada 16,178 14,830 12,134
Gold Rate in Patna 16,183 14,835 12,139

To check Silver price in India today, click here.

Also read

Frequently Asked Questions

What caused gold prices to fluctuate today?

Gold prices experienced a slight correction before rising due to global uncertainty stemming from renewed US tariff measures. Hedging demand amid fiscal risks also provided underlying support.

What is the current price of 24K gold in Delhi per gram?

As of February 24th, the price of 24 Karat gold in Delhi is 16,193 per gram.

How have US tariff measures impacted international trade talks?

The US tariff push has led the European Union to pause trade pact ratification and India to defer talks with the US, as countries reassess their trade strategies.

What are the key US economic data points market participants are awaiting?

Market participants are closely watching key US economic data, including consumer confidence and manufacturing index readings, for further market direction.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read
Published at : 24 Feb 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Gold Price In Delhi Gold Price Today Gold Rate In Bangalore Gold Price In Mumbai Chennai Gold Price Today Kolkata Gold Price 22 Carat Gold Price Today 24 Carat Gold Rate 18 Carat Gold Price Hyderabad Gold Rate
Personal Finance
