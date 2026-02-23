Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Surge Ahead Today (Feb 23), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 23) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 23 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices soared on Monday, surging nearly Rs 3,000 in futures trade, as escalating global tariff concerns triggered strong safe-haven buying in international markets.

Jigar Trivedi, Senior Research Analyst at IndusInd Securities, said gold advanced in global markets as renewed tariff tensions prompted investors to shift towards safe-haven assets.

On Saturday, US President Donald Trump announced plans to raise global tariffs from 10 per cent to 15 per cent after the US Supreme Court rejected his reciprocal tariffs. He stated that the revised duties would take immediate effect, although it was unclear whether a formal order had been signed.

Meanwhile, India deferred negotiations aimed at concluding an interim trade agreement with Washington. Market sentiment was also weighed by concerns over a potential US military strike on Iran, with nuclear talks currently at a standstill. However, negotiators are expected to meet again in Geneva on Thursday, Trivedi added.

Traders noted that Gold Rates in India  jumped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest rise.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 23

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,150

22 Karat- 14,850

18 Karat- 12,116

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 16,211

22 Karat- 14,860

18 Karat- 12,720

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,135

22 Karat- 14,790

18 Karat- 12,101

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,135

22 Karat- 14,790

18 Karat- 12,101

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,135

22 Karat- 14,790

18 Karat- 12,101

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,135

22 Karat- 14,790

18 Karat- 12,101

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 16,135 14,790 12,101
Gold Rate in Ahmedabad 15,425 14,140 11,570
Gold Rate in Indore 15,425 14,140 11,570
Gold Rate in Lucknow 15,435 14,150 11,580
Gold Rate in Coimbatore 15,524 14,230 12,180
Gold Rate in Bhubaneswar 16,135 14,790 12,101
Gold Rate in Mysore 16,135 14,790 12,101
Gold Rate in Kanpur 15,435 14,150 11,580
Gold Rate in Salem 15,524 14,230 12,180
Gold Rate in Visakhapatnam 16,135 14,790 12,101
Gold Rate in Vijayawada 16,135 14,790 12,101
Gold Rate in Patna 15,425 14,140 11,570

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold prices surge on Monday?

Gold prices surged due to escalating global tariff concerns, which triggered strong safe-haven buying in international markets.

What are the current gold prices in Delhi for 24k and 22k?

In Delhi on February 23rd, 24k gold was priced at Rs 16,150 per gram, and 22k gold was Rs 14,850 per gram.

What factors are weighing down market sentiment besides tariffs?

Market sentiment is also affected by concerns over a potential US military strike on Iran and the current standstill in nuclear talks.

What were the announced tariff changes by the US President?

US President Donald Trump announced plans to raise global tariffs from 10% to 15%, stating they would take immediate effect.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Published at : 23 Feb 2026 01:55 PM (IST)
