Gold Prices Surge (Mar 2), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|16,980
|15,565
|12,735
|Gold Rate in Ahmedabad
|16,985
|15,570
|12,740
|Gold Rate in Indore
|16,985
|15,570
|12,740
|Gold Rate in Lucknow
|16,985
|15,570
|12,740
|Gold Rate in Coimbatore
|17,084
|15,660
|13,400
|Gold Rate in Bhubaneswar
|16,980
|15,565
|12,735
|Gold Rate in Mysore
|16,980
|15,565
|12,735
|Gold Rate in Kanpur
|16,995
|15,580
|12,750
|Gold Rate in Salem
|17,084
|15,660
|13,400
|Gold Rate in Visakhapatnam
|16,980
|15,565
|12,735
|Gold Rate in Vijayawada
|16,980
|15,565
|12,735
|Gold Rate in Patna
|16,985
|15,570
|12,740
