Gold Prices Surge (Mar 2), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Prices Surge (Mar 2), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Price Today 2 Mar 2026: Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 27) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 02 Mar 2026 03:27 PM (IST)

Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices climbed on Monday, tracking renewed safe-haven demand amid heightened US-Iran tensions and a marginal softening in the US dollar.

Unprecedented Surge In Gold Prices: Gold prices jumped nearly 4 per cent in futures trade on Monday, climbing toward the RS.1.68 lakh per 10 grams mark. On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold for the April contract soared by RS. 5,811 to reach RS. 1,67,915, tracking a massive spike in international markets. Analysts at Motilal Oswal Financial Services noted that the rally accelerated in early morning trade as investors rushed to safe-haven assets following coordinated military strikes by the US and Israel on Iran, which resulted in the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

Traders noted that Gold Rates in India  climbed, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest jump.

Gold Rates Across Major Cities In India On March 2

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,995

22 Karat- 15,580

18 Karat- 12,750

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 17,084

22 Karat- 15,660

18 Karat- 13,400

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,980

22 Karat- 15,565

18 Karat- 12,735

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,980

22 Karat- 15,565

18 Karat- 12,735

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,980

22 Karat- 15,565

18 Karat- 12,735

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 16,980

22 Karat- 15,565

18 Karat- 12,735

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 16,980 15,565 12,735
Gold Rate in Ahmedabad 16,985 15,570 12,740
Gold Rate in Indore 16,985 15,570 12,740
Gold Rate in Lucknow 16,985 15,570 12,740
Gold Rate in Coimbatore 17,084 15,660 13,400
Gold Rate in Bhubaneswar 16,980 15,565 12,735
Gold Rate in Mysore 16,980 15,565 12,735
Gold Rate in Kanpur 16,995 15,580 12,750
Gold Rate in Salem 17,084 15,660 13,400
Gold Rate in Visakhapatnam 16,980 15,565 12,735
Gold Rate in Vijayawada 16,980 15,565 12,735
Gold Rate in Patna 16,985 15,570 12,740

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

What is the price of 22K gold per gram in Chennai?

The price of 22 Karat gold per gram in Chennai is RS. 15,660.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.

Published at : 02 Mar 2026 03:27 PM (IST)
